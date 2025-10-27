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Κίνα: «Άλμα» 21,6% στα βιομηχανικά κέρδη τον Σεπτέμβριο
Ειδήσεις
08:59 - 27 Οκτ 2025

Κίνα: «Άλμα» 21,6% στα βιομηχανικά κέρδη τον Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Τα βιομηχανικά κέρδη στην Κίνα κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο 21,6% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (NBS). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Νοέμβριο του 2023, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική που ξεκίνησε τον Αύγουστο, όταν είχε σημειωθεί άνοδος 20,4%.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις κινήσεις του Πεκίνου να περιορίσει τον έντονο ανταγωνισμό τιμών που επιβάρυνε τον βιομηχανικό τομέα, σε μια περίοδο όπου οι τιμές παραγωγού παραμένουν σε αποπληθωριστική φάση για τρίτη συνεχή χρονιά. Η ανάκαμψη ήρθε σε περιβάλλον συνεχιζόμενων εμπορικών εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποτονικής εσωτερικής κατανάλωσης.

Για το διάστημα Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, τα κέρδη των μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 3,2%, έναντι 0,9% τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους. Στον μεταποιητικό κλάδο τα κέρδη ενισχύθηκαν κατά 9,9%, ενώ στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης, καυσίμων και ύδρευσης σημειώθηκε άνοδος 10,3%. Αντίθετα, ο εξορυκτικός τομέας παρουσίασε πτώση 29,3%.

Ο επικεφαλής στατιστικολόγος της NBS, Γιου Γουενίνγκ, υπογράμμισε ότι ο κλάδος της υψηλής τεχνολογίας αποτέλεσε κινητήριο μοχλό της βιομηχανικής ανάκαμψης, με τα κέρδη του να αυξάνονται κατά 26,8% μόνο τον Σεπτέμβριο.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιχειρήσεων, οι κρατικές εταιρείες σημείωσαν μικρή μείωση κερδών (-0,3%), ενώ οι ξένες επιχειρήσεις –συμπεριλαμβανομένων εκείνων με επενδύσεις από το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν– εμφάνισαν άνοδο 4,9%. Οι ιδιωτικές εταιρείες παρουσίασαν ακόμα υψηλότερη αύξηση, της τάξεως του 5,1%.

Η μετατόπιση αυτή αποκαλύπτει ότι η δυναμική της ανάπτυξης μεταφέρεται σταδιακά προς τον ιδιωτικό τομέα, σε μια περίοδο που η κινεζική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη μακροχρόνια κρίση στην αγορά ακινήτων, την αδύναμη απασχόληση και τη χαμηλή εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Παρά το γεγονός ότι οι κινεζικές εξαγωγές διατήρησαν τη σταθερότητά τους το μεγαλύτερο μέρος του έτους, οι αναλυτές της Nomura προβλέπουν επιβράδυνση στο τέταρτο τρίμηνο, εξαιτίας της υψηλής βάσης σύγκρισης του 2024 και της ενίσχυσης των διεθνών εμπορικών περιορισμών.

Το κινεζικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,8% το τρίτο τρίμηνο, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δώδεκα μηνών. Παράλληλα, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 0,5% στο εννεάμηνο, καταγράφοντας την πρώτη πτώση από το 2020. Αντίθετα, η βιομηχανική παραγωγή κινήθηκε ανοδικά, σημειώνοντας άνοδο 6,5% τον Σεπτέμβριο, έναντι 5,2% τον Αύγουστο.

Η σταθεροποίηση αυτών των βασικών δεικτών φαίνεται να περιορίζει την ανάγκη για νέα δημοσιονομικά ή νομισματικά μέτρα, καθώς οι κινεζικές αρχές στοχεύουν σε ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 5% για το 2025.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνόδου οικονομικού σχεδιασμού, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση, δίνοντας όμως μεγαλύτερη προτεραιότητα στην τεχνολογική πρόοδο και στην ενδυνάμωση της βιομηχανικής βάσης της χώρας.

Όπως επισημαίνει η Λουίζ Λου, επικεφαλής οικονομολόγος Ασίας της Oxford Economics, «υπάρχουν αναφορές στην ανάγκη τόνωσης της ζήτησης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, αλλά αυτά δεν αποτελούν τον κύριο στόχο». Προσθέτει ότι οι κινεζικές αρχές δεν σχεδιάζουν μεγάλης κλίμακας προγράμματα στήριξης της κατανάλωσης τα επόμενα χρόνια, παρά τις υψηλές αποταμιεύσεις και τη συνεχιζόμενη αδυναμία της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

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