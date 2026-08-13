Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ. Οι καταβολές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων.

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν: Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, σύμφωνα με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Οι κύριες συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών από 1/1/2017 και μετά.

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς. Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή: των κύριων συντάξεων των τέως ταμείων μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπών εντασσόμενων Ταμείων,

των κύριων συντάξεων των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,

καθώς και των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.