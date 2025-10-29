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Wall Street: Ο Πάουελ έκοψε τη φορά των επενδυτών – Μόνο ο Nasdaq «διασώθηκε» με νέο ρεκόρ
Χρηματιστήρια
22:51 - 29 Οκτ 2025

Wall Street: Ο Πάουελ έκοψε τη φορά των επενδυτών – Μόνο ο Nasdaq «διασώθηκε» με νέο ρεκόρ

Reporter.gr Newsroom
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Οι δηλώσεις Πάουελ (Fed) πως είναι αβέβαιη η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο έκοψαν τη φόρα της Wall Street, με αποτέλεσμα οι δείκτες να κλείσουν σε μεικτό έδαφος, παρότι τα εταιρικά αποτελέσματα που ήρθαν σήμερα (Τετάρτη, 29/10) από τις Big Tech είναι εντυπωσιακά.  

Πιο αναλυτικά, η Fed αποφάσισε να μειώσει κατά ¼ της μονάδας το βασικό επιτόκιο. Ωστόσο, ο διοικητής της – σε δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση της απόφασης – δεν δεσμεύτηκε πως θα ακολουθήσει κι άλλη μείωση, λέγοντας ότι καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί εκ των προτέρων.

Έτσι, παρόλο που η Wall Street υποδέχτηκε τη μείωση με ικανοποίηση, με τους δείκτες να συνεχίζουν σε υψηλά, οι δηλώσεις Πάουελ έριξαν απότομα την επενδυτική ψυχολογία, με τον Dow Jones να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα και να κλείνει με απώλειες 0,16% στις 47.632,00 μονάδες.

Ο S&P 500 τερμάτισε ουσιαστικά αμετάβλητος, στις 6.890,59 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατάφερε να διατηρήσει το πρόσημο, κλείνοντας με κέρδη 0,55% στις 23.958,47 μονάδες, που σηματοδότησαν και ένα νέο ιστορικό υψηλό.

Σημειώνεται ότι ο Dow είχε φτάσει να ενισχύεται έως και κατά 334 μονάδες ενδοσυνεδριακά, σημειώνοντας κι εκείνος με τη σειρά του νέο ρεκόρ, πριν αλλάξει πορεία.

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου επανήλθαν πάνω από το 4% μετά τα σχόλια του Πάουελ για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Οι μετοχές που συνήθως πλήττονται από υψηλότερα επιτόκια οδήγησαν την πτώση της αγοράς· ανάμεσά τους οι Costco, McDonald’s, Visa και Mastercard.

Ο Michael Rosen, επικεφαλής επενδύσεων της Angeles Investments, σχολίασε:

«Οι δηλώσεις Πάουελ αντικατοπτρίζουν την ένταση εντός της Fed, ανάμεσα σε εκείνους που επιθυμούν πιο επιθετική χαλάρωση και σε όσους ανησυχούν ότι ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, παρότι η αγορά εργασίας αποδυναμώνεται. Κατά τη γνώμη μας, η αγορά έχει υπερεκτιμήσει τον ρυθμό και το μέγεθος των μελλοντικών μειώσεων επιτοκίων».

Απτόητη η Nvidia

Η Nvidia συνέχισε την ανοδική της πορεία, ενισχυμένη κατά 3,1%. Η κεφαλαιοποίησή της ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 5 τρισ. δολάρια, καθιστώντας τήν την πρώτη αμερικανική εταιρεία που φτάνει σε τέτοια αποτίμηση.

Η μετοχή σημείωσε πενθήμερο ανοδικό σερί, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση σειράς νέων συμφωνιών, μεταξύ αυτών και μιας επένδυσης 1 δισ. δολαρίων στη φινλανδική εταιρεία δικτύων Nokia.

Τα αποτελέσματα των Big Tech

Η Alphabet και η Microsoft ανακοίνωσαν σήμερα (29/10) αποτελέσματα για το τρίμηνο, τα οποία είναι θεαματικά, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.

Η Microsoft ανακοίνωσε εντυπωσιακή άνοδο στην επιχείρηση cloud computing, γεγονός που ώθησε τα τριμηνιαία έσοδά της πάνω από τις προβλέψεις της Wall Street.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η μονάδα cloud Azure —η οποία αποτελεί τον βασικό πυλώνα των δραστηριοτήτων της Microsoft στην τεχνητή νοημοσύνη— κατέγραψε άνοδο 40% για την περίοδο Ιουλίου έως Σεπτεμβρίου (το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους). Το ποσοστό αυτό ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Visible Alpha, που προέβλεπαν αύξηση 38,4%. Συνολικά, τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 18%, φθάνοντας τα 77,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των 75,33 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Παράλληλα, η Alphabet – μητρική της Google – κατέγραψε έσοδα 102,35 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών στα 99,89 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, όπως μετέδωσε το Reuters.

Πηγές ανάπτυξης είναι κυρίως η βασική διαφημιστική της δραστηριότητα όσο και η μονάδα cloud computing που ενισχύονται με σταθερό ρυθμό.

Πλήγμα στα κέρδη της Meta λόγω φορολογικής επιβάρυνσης

Η Meta κατέγραψε μια εφάπαξ χρέωση ύψους σχεδόν 16 δισ. δολαρίων στο γ' τρίμηνο, το οποίο σχετίζεται με το «Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο» του Ντόναλντ Τραμπ, με αποτέλεσμα οι μετοχές της να υποχωρήσουν κατά 8% μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναμένει πλέον ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα κυμανθούν μεταξύ 70 και 72 δισ. δολαρίων, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψή της για 66 έως 72 δισ. δολάρια.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη (30/10) αναμένονται αποτελέσματα από τις Apple και Amazon.

Τα βλέμματα και στη συνάντηση Τραμπ – Σι

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα αποτελέσματα της συνάντησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα. Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας φαίνεται να έχουν μειωθεί μετά την πρόοδο του Σαββατοκύριακου, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να μειώσει τους δασμούς που σχετίζονται με τη φαιντανύλη, οι οποίοι σήμερα ανέρχονται στο 20%.

Σε ανοδική τροχιά το πετρέλαιο – Σε πτώση ο χρυσός

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent ενισχύθηκε 0,8% στα 64,91 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI σημείωσε άνοδο 0,6% στα 60,48 δολάρια/βαρέλι.

Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε χαμηλότερα 0,3% στα 3.970 δολάρια ανά ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/10/2025 - 23:12
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