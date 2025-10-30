Το 25% των νοικοκυριών καθυστερούν να πληρώσουν τους φόρους τους - Ο «χάρτης» φορολογικής συμμόρφωσης

Περίπου 8 στους 10 φορολογούμενους ήταν συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους με τις επιχειρήσεις να αναδεικνύονται πρωταθλήτριες στις πληρωμές με βάση τα νέα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 σε σχέση με τη φορολογική συμμόρφωση. Την ίδια ώρα τα νοικοκυριά φαίνεται να έχουν μεγάλες δυσκολίες ένεκα και της ακρίβειας.

Αναλυτικά η εικόνα έχει ως εξής:

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

Με βάση τα στοιχεία, για το εξεταζόμενο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025, σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις κατέβαλαν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τον φόρο εισοδήματος, με το ποσοστό συμμόρφωσης να φθάνει στο 89,46%. Από τα 4,36 δισ. ευρώ που έπρεπε να πληρωθούν μέσα στο οκτάμηνο, τα 3,9 δισ. εξοφλήθηκαν στην ώρα τους.

Η εικόνα αυτή παρέμεινε, μάλιστα, σταθερή, για όλο το οκτάμηνο. Συγκεκριμένα, το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης διαμορφώθηκε στο 91,2% τον Φεβρουάριο, 92,06% τον Απρίλιο, 91,1% τον Μάιο και 88,84% τον Αύγουστο.

Τα νοικοκυριά

Σημαντικά χαμηλότερη επίδοση καταγράφουν τα φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, υπό την πίεση της ακρίβειας και των αυξημένων υποχρεώσεων για στέγαση, λογαριασμούς, σούπερ μάρκετ, τα νοικοκυριά καθυστερούν να πληρώσουν τους φόρους τους, σε ποσοστό σημαντικά, μεγαλύτερο από ό,τι οι επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων περιορίστηκε στο 73,54%, καθώς από τα 2,65 δισ. ευρώ που βεβαιώθηκαν, εισπράχθηκαν μόλις 1,95 δισ. ευρώ. Ειδικά τον Αύγουστο, οι φορολογούμενοι πλήρωσαν εμπρόθεσμα το 74,07% των υποχρεώσεων τους, καταβάλλοντας 460 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 620 εκατ. που όφειλαν.

Ουσιαστικά, με βάση τα στοιχεία, περίπου τρία στα δέκα ευρώ του φόρου που έχει καταλογιστεί παρέμειναν απλήρωτα, αυξάνοντας περαιτέρω τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Με βάση, άλλωστε και τα συγκεντρωτικά στoιχεία της ΑΑΔΕ από την αρχή της χρονιάς μέχρι τον Αύγουστο τα νέα φορολογικά χρέη έφτασαν τα 5,704 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο ανέρχονταν σε 4,244 δισ.

Ο ΦΠΑ

Σε σχέση με τον ΦΠΑ, το ποσοστό εκπρόθεσμων πληρωμών παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο. Από τα 13,9 δισ. ευρώ που έπρεπε να αποδοθούν στο Δημόσιο το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου, εισπράχθηκαν 11,38 δισ. ευρώ, με τη συμμόρφωση να φτάνει στο 81,86%. Μόνο για τον Αύγουστο, τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 1,64 δισ. ευρώ έναντι υποχρέωσης 2 δισ., με το ποσοστό πληρωμής να διαμορφώνεται στο 81,8%.

Η καλή πορεία του ΦΠΑ αποδίδεται τόσο στη βελτίωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών όσο και στην εντατικοποίηση των ελέγχων της ΑΑΔΕ, που έχουν περιορίσει τη φοροδιαφυγή στην αγορά.

Ο ΕΝΦΙΑ

Στον φόρο ακίνητης περιουσίας, σχεδόν 8 στους 10 ιδιοκτήτες πληρώνουν στην ώρα τους. Συγκεκριμένα το 78,16% έχουν εμπρόθεσμες πληρωμές. Από το 1,6 δισ. ευρώ των βεβαιωμένων δόσεων ΕΝΦΙΑ, πληρώθηκαν 1,25 δισ. ευρώ. Μόνο τον Αύγουστο, 6,16 εκατομμύρια ιδιοκτήτες εξόφλησαν εμπρόθεσμα 153,6 εκατ. ευρώ, με το 80,6% των υπόχρεων να καταβάλλουν τη δόση στην ώρα τους.