Meta: Κατώτερα των προσδοκιών τα αποτελέσματα - Πλήγμα από τους φόρους Τραμπ

Αντιφατικά συναισθήματα προκάλεσαν τα αποτελέσματα της Meta Platforms για το γ' τρίμηνο, καθώς τα συνολικά έσοδα υπερέβησαν τις προβλέψεις, ενώ τα καθαρά κέρδη απογοήτευσαν την αγορά, οδηγώντας τη μετοχή σε πτώση κατά 9% στις μετα-συνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέγραψε κέρδη ανά μετοχή (EPS) 7,25 δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 6,69 δολάρια. Τα έσοδα ανήλθαν σε 51,24 δισ. δολάρια, υψηλότερα από τις προβλέψεις των 49,41 δισ. δολαρίων.

Η απόκλιση αυτή οφείλεται, σύμφωνα με την εταιρεία, στην εφαρμογή του νέου φορολογικού νομοσχεδίου Τραμπ, το οποίο δημιούργησε λογιστική χρέωση φόρου εισοδήματος ύψους 15,93 δισ. δολαρίων, χωρίς να υπάρξει αντίστοιχη εκροή μετρητών. Παράλληλα, η Meta εκτιμά ότι η νομοθεσία θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ομοσπονδιακών φορολογικών πληρωμών στις ΗΠΑ για το υπόλοιπο του 2025 και τα επόμενα χρόνια.

Για το τέταρτο τρίμηνο, η εταιρεία προβλέπει έσοδα μεταξύ 56 και 59 δισ. δολαρίων, με τον μέσο όρο να υπερβαίνει τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Παράλληλα, η Meta αναθεώρησε προς τα πάνω το κατώφλι των συνολικών ετήσιων εξόδων, τοποθετώντας τα πλέον μεταξύ 116 και 118 δισ. δολαρίων, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης 114-118 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία αύξησε επίσης την πρόβλεψη για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2025, οι οποίες τώρα αναμένονται μεταξύ 70 και 72 δισ. δολαρίων, από 66 έως 72 δισ. προηγουμένως.

Η θυγατρική Reality Labs, υπεύθυνη για την ανάπτυξη του metaverse, συνέχισε να επιβαρύνει τα αποτελέσματα, σημειώνοντας ζημίες 4,4 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο, με έσοδα μόλις 470 εκατ. δολάρια.

Η Meta ανακοίνωσε επίσης ότι κατέγραψε 3,54 δισ. ημερήσιους ενεργούς χρήστες σε όλες τις πλατφόρμες της (Facebook, Instagram, WhatsApp), αριθμό ελαφρώς υψηλότερο από τις προσδοκίες της Wall Street για 3,5 δισ. ενεργούς χρήστες.

Παρά την ισχυρή πορεία των εσόδων και τη σταθερή αύξηση της χρήσης, οι επενδυτές ανησυχούν για το αυξανόμενο κόστος ανάπτυξης στην τεχνητή νοημοσύνη και τη συνεχιζόμενη αιμορραγία πόρων στη στρατηγική του metaverse, οδηγώντας τη μετοχή σε σημαντική διόρθωση μετά την ανακοίνωση.