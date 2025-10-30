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Περίπου 11.500 άνεργοι στο πιλοτικό επίδομα έως €1.295: Η φιλοσοφία του &amp; οι δικαιούχοι
Εργασιακά
08:09 - 30 Οκτ 2025

Περίπου 11.500 άνεργοι στο πιλοτικό επίδομα έως €1.295: Η φιλοσοφία του & οι δικαιούχοι

Reporter.gr Newsroom
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Περίπου 11.500 άτομα από τους 15.000 συνολικά δικαιούχους του πιλοτικού προγράμματος επιδότησης ανεργίας της ΔΥΠΑ έχουν ήδη επιλεγεί από τον ειδικό αλγόριθμο και λαμβάνουν το νέο ανταποδοτικό επίδομα, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και 1.295 ευρώ για όσους έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης και υψηλούς μισθούς.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι πληρωμές προς τους δικαιούχους έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ περίπου 15%-20% των συμμετεχόντων, δηλαδή περίπου 2.000 άτομα, έχουν ήδη βρει νέα εργασία, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η επιδότησή τους.

Η ΔΥΠΑ εκτιμά ότι το νέο σύστημα επιδότησης διευκολύνει ουσιαστικά την ταχύτερη επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, επιβεβαιώνοντας τον ενεργητικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης και οι στόχοι

Το πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων ευρώ, καλύπτοντας αρχικά 15.000 δικαιούχους.

Η διεύρυνση του προγράμματος σε περισσότερους ανέργους και η καθολική εφαρμογή του εξαρτώνται από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει.

Σκοπός είναι να διαμορφωθεί ένα νέο, απλούστερο και δικαιότερο σύστημα επιδομάτων ανεργίας, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, που θα ενισχύει την ανταποδοτικότητα και την απασχολησιμότητα.

Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος επιλογής

Ο ειδικός αλγόριθμος της ΔΥΠΑ υπολογίζει αυτόματα το επίδομα του ανέργου τόσο με βάση τα τρέχοντα δεδομένα (το σημερινό επίδομα των 540,32 ευρώ) όσο και με το νέο μοντέλο.

Αν ο δικαιούχος λαμβάνει υψηλότερο ποσό με το νέο καθεστώς, προεπιλέγεται αυτόματα για το πρόγραμμα.

Το πιλοτικό στάδιο θα συνεχιστεί έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των 15.000 συμμετεχόντων, χωρίς καθορισμένη ημερομηνία λήξης.

Το νέο σύστημα προβλέπει εμπροσθοβαρή επιδότηση, με μπόνους 100-200 ευρώ που προστίθεται στο βασικό επίδομα και μειώνεται ανά τρίμηνο, χωρίς να αλλάζει το 12μηνο διάστημα χορήγησης.

Το νέο μοντέλο ενίσχυσης στοχεύει να αντικαταστήσει το υφιστάμενο σύστημα, ευνοώντας όσους έχουν πληρώσει περισσότερες εισφορές και διαθέτουν μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία.

Το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει τα 1.295 ευρώ, ενώ το ύψος της παροχής μειώνεται όσο μειώνονται τα ένσημα και οι αποδοχές.

Παράδειγμα: Γυναίκα 43 ετών, με 12 χρόνια προϋπηρεσίας, λάμβανε 7.221,08 ευρώ ετησίως με το παλαιό σύστημα, ενώ με το νέο θα λάβει 13.710,06 ευρώ, δηλαδή όφελος 6.488,98 ευρώ.

Η ΔΥΠΑ διαβεβαιώνει ότι κανένας δικαιούχος δεν λαμβάνει χαμηλότερο ποσό σε σχέση με το παλαιό καθεστώς.

Η δομή και φιλοσοφία του νέου επιδόματος

Το επίδομα αποτελείται από τρεις πυλώνες:

  • Σταθερό μέρος: Υπολογίζεται βάσει των αποδοχών του δικαιούχου σε συνάρτηση με το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, ξεκινώντας από 70% στο πρώτο τρίμηνο και μειούμενο σταδιακά (60%, 50%, 40%, 30%, 20%). Ο μέσος όρος του πρώτου έτους παραμένει 55% του κατώτατου ημερομισθίου, όπως και σήμερα.
  • Μεταβλητό μέρος (“μπόνους”): Συνδέεται με τα έτη ασφάλισης (από 4 έως 20 έτη) και τις μέσες αποδοχές του δικαιούχου, ενισχύοντας την ανταποδοτικότητα του επιδόματος.
  • Πρόσθετες προσαυξήσεις: Αυτές αφορούν το δώρο των Χριστουγέννων και του Πάσχα, την προσαύξηση για τα τέκνα, τη νέα προσαύξηση λόγω μονογονεϊκότητας

Το επίδομα, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, παραμένει ανταποδοτικό (όχι προνοιακό), καθώς προκύπτει από καταβληθείσες εισφορές.

Οι προϋποθέσεις και η διάρκεια της επιδότησης

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτούνται:

  • 900 ημέρες ασφάλισης εντός των 50 μηνών πριν την ένταξη, εξαιρουμένων των δύο τελευταίων μηνών,
  • Αποδοχές ίσες ή μεγαλύτερες από τον κατώτατο μισθό κατά τους 14 μήνες πριν από τη λύση της εργασίας,
  • 125 έως 175 ημέρες ασφάλισης ως νέο κατώτατο όριο.
  • Η διάρκεια της επιδότησης υπολογίζεται με αναλογία: Π.χ. 2 μήνες απασχόλησης = 1 μήνας επιδότησης (1ο έτος), 3 μήνες απασχόλησης = 1 μήνας επιδότησης (2ο έτος).

Το νέο μοντέλο συγχωνεύει και την επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας, με μέγιστη διάρκεια επιδότησης έως 24 μήνες.

Το πρόγραμμα, που εφαρμόζεται πιλοτικά από τα τέλη Μαρτίου, επιδιώκει:

  • τον εκσυγχρονισμό του συστήματος παροχών ανεργίας,
  • τη στοχευμένη στήριξη των ανέργων στους πρώτους κρίσιμους μήνες,
  • την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ εισφορών και επιδότησης, ώστε να επιβραβεύεται η μακροχρόνια εργασία.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, η επιτυχία του πιλοτικού προγράμματος, θα αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση ενός νέου εθνικού μοντέλου επιδότησης ανεργίας, πιο δίκαιου, αποδοτικού και κοινωνικά ισορροπημένου.

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