Η Alphabet ξεπέρασε τις προσδοκίες με έσοδα $102,35 δισ. στο γ’ τρίμηνο

Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, ανακοίνωσε αποτελέσματα γ΄ τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, καθώς τόσο η βασική διαφημιστική της δραστηριότητα όσο και η μονάδα cloud computing συνέχισαν να αναπτύσσονται με σταθερό ρυθμό.

Η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 102,35 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών στα 99,89 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, όπως μετέδωσε το Reuters.

Ο τεχνολογικός κολοσσός, που δραστηριοποιείται δυναμικά στους τομείς του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης, αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις του για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2025, τοποθετώντας τες πλέον μεταξύ 91 και 93 δισ. δολαρίων, έναντι των προηγούμενων εκτιμήσεων για 80,67 δισ. δολάρια.

Ισχυρή ανάπτυξη στο Google Cloud

Η μονάδα Google Cloud παρέμεινε από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της Alphabet, καθώς ωφελείται από τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης των επιχειρήσεων για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων.

Τα έσοδα του Cloud ανήλθαν στα 15,16 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των 14,72 δισ. δολαρίων. Η επίδοση αυτή αποδίδεται εν μέρει στην ενισχυμένη ζήτηση για την AI υποδομή της εταιρείας, που περιλαμβάνει πλατφόρμες όπως το Vertex AI και εξειδικευμένους Tensor Processors.

Η συγκεκριμένη μονάδα μειώνει σταθερά τη διαφορά από τους δύο κυριότερους ανταγωνιστές της, τη Microsoft Azure και την Amazon Web Services, χάρη στη σταθερή αποδοχή των επιχειρηματικών πελατών και τις τεχνολογικές καινοτομίες της.

Έντονος ανταγωνισμός στο cloud και στην τεχνητή νοημοσύνη

Η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης και των υπηρεσιών cloud βρίσκεται σε φάση έντονου ανταγωνισμού, με τους βασικούς παίκτες να μειώνουν τις τιμές και να εισάγουν νέες λειτουργίες γενετικής AI σε τακτική βάση.

Η διαφήμιση παραμένει πυλώνας εσόδων

Η διαφημιστική δραστηριότητα εξακολουθεί να αποτελεί τον πυρήνα των εσόδων της Alphabet, ωστόσο η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο ανταγωνισμό από άλλες πλατφόρμες που προσπαθούν να αποσπάσουν μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα των διαφημιστικών κονδυλίων.

Παρότι η μείωση των επιτοκίων αναμένεται να δώσει ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα, οι αναλυτές παρατηρούν ότι σε ορισμένους τομείς οι διαφημιζόμενοι διατηρούν συντηρητική στάση δαπανών, λόγω οικονομικής αβεβαιότητας, πιέσεων από δασμούς και ανακατατάξεων στο διεθνές εμπόριο.

Παρά τις προκλήσεις αυτές, η Wall Street εκτιμά ότι η Alphabet θα ωφεληθεί από τη μετατόπιση των διαφημιστών μακριά από πλατφόρμες πειραματικού χαρακτήρα όπως το Snapchat, και την επιστροφή τους σε πιο αποδοτικά οικοσυστήματα.

Ανταγωνισμός από Microsoft και OpenAI

Τα αποτελέσματα της Alphabet δημοσιεύτηκαν λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του "Atlas", ενός προγράμματος περιήγησης με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, που ανέπτυξαν από κοινού η Microsoft και η OpenAI, με τη στήριξη του ομίλου SoftBank.

Το νέο πρόγραμμα στοχεύει να ανταγωνιστεί άμεσα τη μηχανή αναζήτησης και το browser της Google, αποτελώντας μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις για την κυριαρχία της εταιρείας στην αγορά αναζήτησης τα τελευταία χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο παρακολούθησης για τους επενδυτές, καθώς αναμένουν την αντίδραση της διοίκησης της Alphabet απέναντι στη νέα απειλή που απειλεί την πιο κερδοφόρα δραστηριότητά της.