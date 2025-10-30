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Ο Τραμπ έδωσε εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων
Ειδήσεις
07:34 - 30 Οκτ 2025

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το πρωί δήλωσε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να ξεκινήσει δοκιμές πυρηνικών όπλων «σε ίση βάση» με τη Ρωσία και την Κίνα, εισάγοντας αιφνιδιαστικά το ζήτημα των πυρηνικών στη συζήτηση λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, σε μια κρίσιμη εμπορική σύνοδο κορυφής.

Η ανακοίνωση σηματοδότησε μια ανατροπή της πυρηνικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα από δεκαετίες, που ενδέχεται να έχει εκτεταμένες συνέπειες για τις σχέσεις με τους αντιπάλους των ΗΠΑ, αν και η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social περιείχε ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα περιλαμβάνουν οι δοκιμές. Η τελευταία δοκιμή πυρηνικού όπλου στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήθηκε το 1992, προτού ο Πρόεδρος Τζορτζ Χ. Ο. Μπους επιβάλει μορατόριουμ σε τέτοιες ασκήσεις στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με το τι θα περιλαμβάνουν οι δοκιμές πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ. Ο Τραμπ ανέφερε ότι θα δώσει εντολή στο «Υπουργείο Πολέμου» να διεξαγάγει τις δοκιμές, αν και το Υπουργείο Ενέργειας είναι αρμόδιο για τις πυρηνικές δοκιμές. Ο Τραμπ δεν απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την εντολή κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Σι.

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως και πως ήταν απάντηση στα προγράμματα δοκιμών άλλων χωρών. Η Ρωσία, την Τετάρτη, ανακοίνωσε ότι δοκίμασε επιτυχώς μια πυρηνοκίνητη υπερ-τορπίλη με το όνομα Poseidon και επαίνεσε τη δοκιμή ενός πυρηνοκίνητου πυραύλου cruise μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, ο Πούτιν έχει αποφύγει να δοκιμάσει ένα πυρηνικό όπλο ή να πραγματοποιήσει πυρηνική έκρηξη.

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