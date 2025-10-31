ΗΠΑ: Απόρρητη έκθεση διαπιστώνει εκατοντάδες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ισραήλ

Τα ευρήματα του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σηματοδοτούν την πρώτη φορά που μια κυβερνητική έκθεση των ΗΠΑ αναγνωρίζει το εύρος των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Νόμων Leahy — της ιστορικής νομοθεσίας που απαγορεύει την παροχή αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας σε ξένες στρατιωτικές μονάδες που κατηγορούνται αξιόπιστα για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω του απόρρητου περιεχομένου της έκθεσης, είπαν ότι τα ευρήματα του επιθεωρητή εγείρουν αμφιβολίες για το αν θα υπάρξει λογοδοσία για τις ενέργειες του Ισραήλ, δεδομένου του μεγάλου όγκου των περιστατικών και της φύσης της διαδικασίας επανεξέτασης, η οποία είναι ευνοϊκή προς τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

«Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι η λογοδοσία θα ξεχαστεί τώρα που ο θόρυβος της σύγκρουσης αρχίζει να καταλαγιάζει», δήλωσε ο Τσαρλς Μπλάχα, πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπεύθυνος για το γραφείο που εφαρμόζει τους Νόμους Leahy, ο οποίος ενημερώθηκε για την έκθεση.

Το γραφείο του γενικού επιθεωρητή αρνήθηκε να σχολιάσει για το άρθρο, αλλά έχει αναγνωρίσει την ύπαρξη της έκθεσης στην ιστοσελίδα του. «Η παρούσα έκθεση περιέχει απόρρητες πληροφορίες και δεν είναι διαθέσιμη για δημόσια προβολή», αναφέρεται εκεί.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.