BofA: Σήμα κινδύνου για επιτόκια Fed άνω του 5% – Βλέπει 2ετές ομόλογο στο 5,25%

Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο η Federal Reserve να οδηγήσει το βασικό της επιτόκιο πάνω από το 5%, σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές της Bank of America, οι οποίοι εκτιμούν ότι η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά το ύψος στο οποίο μπορεί να φτάσει ο νέος κύκλος αυξήσεων.

Η εκτίμηση έρχεται μετά την τελευταία αύξηση επιτοκίων της Fed, με ομάδα στρατηγικών αναλυτών της BofA, με επικεφαλής τον Μαρκ Καμπάνα και τη Μέγκαν Σουάιμπερ, να υποστηρίζει ότι το τελικό επίπεδο των επιτοκίων ενδέχεται να είναι υψηλότερο από αυτό που προεξοφλούν σήμερα οι αγορές.

Οι αναλυτές της τράπεζας προτρέπουν τους πελάτες τους να τοποθετηθούν υπέρ υψηλότερων αποδόσεων στα διετή αμερικανικά ομόλογα, εκτιμώντας ότι η αγορά επιτοκίων δεν έχει ενσωματώσει επαρκώς τον κίνδυνο περαιτέρω αυξήσεων.

Τι προεξοφλεί σήμερα η αγορά

Τα συμβόλαια swaps τιμολογούν σήμερα τρεις ακόμη αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, εξέλιξη που θα διαμόρφωνε το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 4,5%-4,75%.

Η BofA, ωστόσο, θεωρεί ότι το κόστος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού θα μπορούσε να επιστρέψει στα επίπεδα που καταγράφηκαν στον προηγούμενο κύκλο αυξήσεων, το 2022-2023. Τότε, το βασικό επιτόκιο της Fed έφτασε έως το 5,5%.

Παράλληλα, οι στρατηγικοί αναλυτές της τράπεζας προβλέπουν ότι η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου μπορεί να ανέλθει στο 5% μέσα στο 2026, από περίπου 4,7% την Παρασκευή.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση διαφοροποιείται αισθητά από τις προβλέψεις της πλειονότητας των συμμετεχόντων στην αγορά.

Τα μηνύματα από τη Fed

Στην ανάλυσή τους, οι στρατηγικοί αναλυτές της BofA επικαλούνται μεταξύ άλλων τα πρόσφατα σχόλια του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, σύμφωνα με τα οποία η τελευταία αύξηση επιτοκίων αφαίρεσε μια «δόση χαλαρότητας» από τη νομισματική πολιτική.

Κατά την εκτίμηση των αναλυτών, η διατύπωση αυτή υποδηλώνει ότι τα στελέχη της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας δεν θεωρούν ακόμη ότι η νομισματική πολιτική έχει καταστεί επαρκώς περιοριστική για την οικονομία.

«Μια Fed που δεν θεωρεί ότι η πολιτική της είναι περιοριστική είναι πιθανό να συνεχίσει τις αυξήσεις μέχρι οι χρηματοοικονομικές συνθήκες να καταστούν περιοριστικές», ανέφεραν χαρακτηριστικά σε σημείωμά τους.

Με βάση τη νέα τους πρόβλεψη, οι στρατηγικοί αναλυτές της BofA προτείνουν στους πελάτες της τράπεζας πωλήσεις 2ετών αμερικανικών ομολόγων, με στόχο απόδοση 5,25%, επίπεδο που αντιστοιχεί στην κορυφή που είχε καταγραφεί το 2023.

Ο Γουόρς, πάντως, απέφυγε να δεσμευτεί για τις επόμενες κινήσεις της Fed, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την ανησυχία του για την πορεία του πληθωρισμού και τη δέσμευση της κεντρικής τράπεζας για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.

Πιο επίπεδη η καμπύλη αποδόσεων

Οι προσδοκίες για περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων έχουν ήδη επηρεάσει την αγορά κρατικών ομολόγων.

Η καμπύλη αποδόσεων των αμερικανικών τίτλων έχει γίνει πιο επίπεδη στις τελευταίες συνεδριάσεις, καθώς οι βραχυπρόθεσμες αποδόσεις αυξάνονται ταχύτερα από τις αντίστοιχες μακροπρόθεσμες. Η εξέλιξη συνδέεται με την ενίσχυση των τοποθετήσεων των επενδυτών υπέρ ενός σεναρίου περισσότερων αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed.

Ωστόσο, οι στρατηγικοί αναλυτές της BofA που παρακολουθούν την αγορά ομολόγων και αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες για τους πελάτες της τράπεζας αποτελούν διαφορετική ομάδα από τους οικονομολόγους της BofA, οι οποίοι καταρτίζουν τις μακροοικονομικές προβλέψεις για τη νομισματική πολιτική.

Ο οικονομολόγος της Bank of America για τις ΗΠΑ, Αντίτια Μπάβε, ανέφερε σε σημείωμά του την Τετάρτη ότι η ομάδα των οικονομολόγων διατηρεί την πρόβλεψή της για δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων εντός του έτους, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, δεν προβλέπει αλλαγές στη νομισματική πολιτική το 2027.

Ο πληθωρισμός και ο κανόνας Taylor

Ένα ακόμη επιχείρημα των στρατηγικών αναλυτών της BofA αφορά τις τελευταίες οικονομικές προβλέψεις της Fed.

Σύμφωνα με την ανάλυσή τους, οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας βλέπουν σημαντικά μεγαλύτερο ανοδικό κίνδυνο για τον πληθωρισμό σε σχέση με τον κίνδυνο που αφορά την ανεργία.

Παράλληλα, οι αναλυτές επικαλούνται έναν δείκτη που βασίζεται στον κανόνα Taylor, μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μαθηματική προσέγγιση για την εκτίμηση του κατάλληλου επιπέδου επιτοκίων με βάση την απόκλιση του πληθωρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας από τους αντίστοιχους στόχους.

Με βάση τη συγκεκριμένη μέτρηση, το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα έπρεπε να διαμορφώνεται περίπου στο 5,3%.

«Απλά μοντέλα δείχνουν ότι το επιτόκιο της Fed θα πρέπει να είναι υψηλότερο από 5%», σημειώνουν οι αναλυτές της BofA.

Η πρόβλεψη για το 10ετές ομόλογο

Η BofA εκτιμά επίσης ότι οι βραχυπρόθεσμες αποδόσεις μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνονται, ενώ η άνοδος στις μεγαλύτερες διάρκειες ενδέχεται να είναι πιο περιορισμένη.

Για την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, οι στρατηγικοί αναλυτές της τράπεζας προβλέπουν ότι θα ολοκληρώσει το 2026 κοντά στο 5%, περίπου στα επίπεδα στα οποία βρισκόταν τη Δευτέρα.