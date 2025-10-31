Ολλανδία: Ο ακροδεξιός Βίλντερς καταγγέλλει «παρατυπίες» στην καταμέτρηση των ψήφων

Σκιά αμφισβήτησης ρίχνει ο ακροδεξιός ηγέτης της Ολλανδίας, Γκερτ Βίλντερς, στις βουλευτικές εκλογές της χώρας, υποστηρίζοντας ότι σημειώθηκαν «παρατυπίες» κατά την καταμέτρηση των ψήφων, ισχυρισμοί που, προς το παρόν, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από καμία επίσημη αρχή.

Λίγα λεπτά αφότου ο ηγέτης του κεντρώου κόμματος D66, Ρομπ Γέτεν, ανακοίνωσε τη νίκη του με οριακή διαφορά, ο Βίλντερς δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) στιγμιότυπα οθόνης με αναφορές για δήθεν λάθη και «εξαφανισμένες» ψήφους.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι περισσότερες από 100 ψήφοι δεν καταχωρήθηκαν στο Μάαστριχτ, ενώ σε άλλη ανάρτηση έκανε λόγο για 15 κάλπες που “εξαφανίστηκαν” στη Ζάανσταντ, κοντά στο Άμστερνταμ. Ο Βίλντερς ισχυρίστηκε ότι έχει λάβει «χιονοστιβάδα μηνυμάτων» από πολίτες που καταγγέλλουν παρόμοια περιστατικά σε όλη τη χώρα.

«Δεν γνωρίζω αν όλα αυτά είναι αληθή, όμως θα ήταν καλό να γίνει έρευνα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς, ενώ το ολλανδικό πρακτορείο ANP μετέδωσε πως το κόμμα του Βίλντερς, PVV, δεν μπορεί πλέον να καλύψει τη διαφορά από το D66, καθώς απομένουν ελάχιστες ψήφοι προς καταμέτρηση.

Ο ακροδεξιός πολιτικός έθεσε επίσης υπό αμφισβήτηση την ουδετερότητα της εταιρείας HackDefense, η οποία είχε αναλάβει στο παρελθόν ελέγχους ασφαλείας στο λογισμικό καταμέτρησης ψήφων, υποστηρίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης της είναι μέλος του D66. Ωστόσο, σύμφωνα με την Εκλογική Επιτροπή (Kiesraad), η HackDefense είχε πραγματοποιήσει δοκιμές το 2021 και το 2023, ενώ για τις φετινές εκλογές η αρμοδιότητα είχε δοθεί σε άλλη εταιρεία.

Απομένει να καταμετρηθούν οι ψήφοι από μία εκλογική περιφέρεια και των Ολλανδών του εξωτερικού, με το D66 να προηγείται του PVV κατά 15.155 ψήφους. Τα τελικά, επίσημα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη Παρασκευή.Σκιά αμφισβήτησης ρίχνει ο ακροδεξιός ηγέτης της Ολλανδίας, Γκερτ Βίλντερς, στις βουλευτικές εκλογές της χώρας, υποστηρίζοντας ότι σημειώθηκαν «παρατυπίες» κατά την καταμέτρηση των ψήφων, ισχυρισμοί που, προς το παρόν, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από καμία επίσημη αρχή.