Ολλανδικές εκλογές: Ο Ρομπ Γέτεν είναι επίσημα ο νικητής
17:01 - 07 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Το εκλογικό συμβούλιο της Ολλανδίας ανακήρυξε νικητή των βουλευτικών εκλογών τον 38χρονο κεντρώο πολιτικό Ρομπ Γέτεν, ανοίγοντας τον δρόμο για να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το κόμμα του Γέτεν (D66) επικράτησε με διαφορά μόλις 29.668 ψήφων έναντι του ακροδεξιού ηγέτη Γκερτ Βίλντερς και εξασφάλισε 26 έδρες στο Κοινοβούλιο, όσες και το κόμμα PVV του Βίλντερς. Καμία πολιτική δύναμη δεν διαθέτει αυτοδυναμία, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού —μια διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει μήνες.

Ο Γέτεν επιδιώκει έναν τετρακομματικό συνασπισμό με το κεντροδεξιό CDA, το φιλελεύθερο VVD και την αριστερή συμμαχία Πράσινοι/Εργατικό Κόμμα, συνδυασμός που θα εξασφάλιζε 86 έδρες. Ωστόσο, η ηγέτης του VVD, Ντιλάν Γεσιλγκιόζ, απορρίπτει τη συνεργασία με την αριστερά και προτείνει έναν δεξιό συνασπισμό με το JA21, ο οποίος όμως θα διέθετε οριακή πλειοψηφία.

Για να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας, ο Γέτεν όρισε τον διευθυντή των Ολλανδικών Σιδηροδρόμων, Γάουτερ Κούλμες, ως διαμεσολαβητή των διαπραγματεύσεων.

Ο Βίλντερς, αν και αναγνώρισε την ήττα του, αμφισβήτησε την εγκυρότητα της διαδικασίας, ισχυρισμός που διαψεύστηκε από το εκλογικό συμβούλιο, το οποίο επιβεβαίωσε την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και τη μείωση των λαθών στην καταμέτρηση.

Παρά τη διατήρηση ισχυρής θέσης της ακροδεξιάς, όλα τα παραδοσιακά κόμματα εξακολουθούν να αποκλείουν τη συνεργασία με τον Βίλντερς, ο οποίος είχε προκαλέσει τις πρόωρες εκλογές αποχωρώντας από την προηγούμενη κυβέρνηση λόγω διαφωνιών στο μεταναστευτικό.

