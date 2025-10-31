Το κέντρο επικράτησε της ακροδεξιάς: Νίκη του D66 του Ρομπ Γέτεν στις ολλανδικές εκλογές

Το κεντρώο, φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66 του Ρομπ Γέτεν αναδείχθηκε νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του ολλανδικού πρακτορείου ειδήσεων ANP. Μέχρι την τελευταία στιγμή, η αναμέτρηση ήταν εξαιρετικά αμφίρροπη, με το D66 να δίνει σκληρή μάχη για την πρωτιά απέναντι στο ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Χέερτ Βίλντερς.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν για το D66 γύρω στις 12 έδρες, ωστόσο ο 38χρονος Γέτεν κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα μέσα από μια δυναμική προεκλογική εκστρατεία, ενισχύοντας σημαντικά τα ποσοστά του μετά από σειρά τηλεοπτικών ντιμπέιτ και συνεντεύξεων.

Ο νέος ηγέτης των φιλελεύθερων έχει δηλώσει ότι επιδιώκει τον σχηματισμό ενός «σταθερού και φιλόδοξου» συνασπισμού ευρείας βάσης. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εκφράσει πρόθεση να συνεργαστεί με το κόμμα του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Φρανς Τίμερμανς, με τους συντηρητικούς φιλελεύθερους της Ντιλαν Γεσιλγκιόζ, καθώς και με το ανανεωμένο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDA).

Με σχεδόν όλες τις ψήφους πλέον καταμετρημένες, το ANP επιβεβαιώνει ότι το D66 έχει εξασφαλίσει την πρωτιά, καθώς το PVV του Βίλντερς δεν μπορεί να το ξεπεράσει στα τελικά αποτελέσματα.