ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
FT: Αστυνομικές έφοδοι στην Κομισιόν για πώληση 23 κτιρίων έναντι €900 εκατ.
Ειδήσεις
15:29 - 12 Φεβ 2026

FT: Αστυνομικές έφοδοι στην Κομισιόν για πώληση 23 κτιρίων έναντι €900 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενες παρατυπίες στην πώληση ακινήτων.

Όπωςμεταδίδουν οι Financial Times, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που έχουν γνώση της επιχείρησης, οι έρευνες διεξήχθησαν το πρωί της Πέμπτης σε διάφορες εγκαταστάσεις της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, μεταξύ των οποίων και στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού.

Η υπόθεση αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την προηγούμενη θητεία της Επιτροπής, όταν επίτροπος Προϋπολογισμού ήταν ο Γιοχάνες Χαν.

Ο Χαν είχε την ευθύνη διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους 1 τρισ. ευρώ έως το 2024. Μετά τη λήξη της θητείας του, ορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για το Κυπριακό.

Την έρευνα διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και αφορά 23 κτίρια που αποκτήθηκαν από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο SFPIM έναντι 900 εκατ. ευρώ το 2024. Την περίοδο εκείνη, η Επιτροπή είχε δηλώσει ότι η πώληση πραγματοποιήθηκε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τους χρηματοοικονομικούς κανονισμούς της ΕΕ.

«Η EPPO μπορεί να επιβεβαιώσει ότι προχωρά σε συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο εν εξελίξει έρευνας», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Τίνε Χολεβόετ.

«Δεν μπορούμε να κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το στάδιο, ώστε να μη διακινδυνεύσει η πορεία και το αποτέλεσμα της διαδικασίας», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι «η πώληση των κτιρίων ακολούθησε τις καθιερωμένες διαδικασίες και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα» και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «η διαδικασία διεξήχθη με συμμόρφωση προς τους κανόνες», προσθέτοντας ότι η Επιτροπή «θα συνεργαστεί πλήρως με την EPPO και τις αρμόδιες βελγικές αρχές».

Η OLAF, η ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης, καθώς και η ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου, αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Το SFPIM και ο Γιοχάνες Χαν δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα των Financial Times για σχόλιο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βενιζέλος: «Ναι» στη Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά όχι με λευκή επιταγή
Πολιτική

Βενιζέλος: «Ναι» στη Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά όχι με λευκή επιταγή 

Γιατί δεν αναθεωρούν το άρθρο περί αναθεώρησης;
Ανεμοδείκτης

Γιατί δεν αναθεωρούν το άρθρο περί αναθεώρησης;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα
Πολιτική

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Καταγγελίες κατά Meta, TikTok και Google για ανεπαρκή προστασία των καταναλωτών από απάτες
Ειδήσεις

Καταγγελίες κατά Meta, TikTok και Google για ανεπαρκή προστασία των καταναλωτών από απάτες

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περνούν πενήντα ελεγχόμενοι για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περνούν πενήντα ελεγχόμενοι για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα
Πολιτική

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 09:20

Σε θετικό έδαφος οι αγορές Ασίας - Ειρηνικού με το βλέμμα στις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ - Ιράν

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 09:03

Tetra Pak: Επενδύει σε βιώσιμες λύσεις και αυτοματοποίηση - Οι προκλήσεις στην αγορά τροφίμων

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
22/05/2026 - 08:31

Η ελληνική κόκκινη γραμμή στο Αιγαίο περνά μέσα από την ακτοπλοΐα

Οικονομία
22/05/2026 - 08:13

Πολυνομοσχέδιο ΥΠΟΙΚ με μέτρα για κατοικία, ενοικιαστές και ρυθμίσεις οφειλών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/05/2026 - 08:04

Ευ. Μυτιληναίος: Τα μηνύματα για την επόμενη μέρα - Οι τομείς αιχμής

Πολιτική
22/05/2026 - 08:00

Φαραντούρης στο «R»: Χρειαζόμαστε στρατηγική στα εθνικά θέματα – Το αφήγημα των «ήρεμων νερών» κατέρρευσε

Περιβάλλον
22/05/2026 - 07:58

Περσικός Κόλπος: Ο πόλεμος απειλεί να αφήσει πίσω του μια οικολογική καταστροφή

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 04:20

Πρόταση: η «Πτολεμαΐδα 5» πρέπει να λειτουργήσει τώρα

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 23:22

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στον ορίζοντα, κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Dow

Πολιτική
21/05/2026 - 23:00

Μητσοτάκης από Μυστρά: Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος

Πολιτική
21/05/2026 - 22:32

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Υγεία
21/05/2026 - 22:21

Το έξυπνο τεστ του Forbes που θα αλλάξει τον τρόπο που κοιμάστε

Πολιτική
21/05/2026 - 22:04

«Πρεμιέρα» για το κόμμα Καρυστιανού – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:45

United Maritime: Βελτίωση αποτελεσμάτων στο α’ τρίμηνο 2026 και νέο μέρισμα

Υγεία
21/05/2026 - 21:30

Τι είναι αυτό που πραγματικά κρατά τις μαμάδες ξύπνιες τα βράδια;

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:30

Πάνος Ξενοκώστας: Η εθνική ασφάλεια δεν αγοράζεται – χτίζεται στη χώρα μας

Ειδήσεις
21/05/2026 - 21:08

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:48

17Ν: Αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από 24 χρόνια κράτησης

Αναλύσεις
21/05/2026 - 20:40

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ έως €530 εκατ. και το επενδυτικό σχέδιο των €6 δισ.

Πολιτική
21/05/2026 - 20:17

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:00

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 19:38

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως €530 εκατ.

Πολιτική
21/05/2026 - 19:30

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να ενώσει αγορές, κεφάλαια και αμυντική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 19:17

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:48

CrediaBank: Πιστωτική επέκταση 459 εκατ. το α' τρίμηνο – Καθαρά κέρδη €7,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:29

AS Company: Άλμα στα EBITDA κατά 21,51% το α' τρίμηνο – Στα €9,3 εκατ. ο τζίρος

Πολιτική
21/05/2026 - 18:27

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Magazino
21/05/2026 - 18:26

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες - Η Επιστήμη σε Δράση

Πολιτική
21/05/2026 - 18:18

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:16

Revoil: Μέρισμα €0,049 για την χρήση του 2025 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ