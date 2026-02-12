FT: Αστυνομικές έφοδοι στην Κομισιόν για πώληση 23 κτιρίων έναντι €900 εκατ.

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενες παρατυπίες στην πώληση ακινήτων.

Όπωςμεταδίδουν οι Financial Times, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που έχουν γνώση της επιχείρησης, οι έρευνες διεξήχθησαν το πρωί της Πέμπτης σε διάφορες εγκαταστάσεις της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, μεταξύ των οποίων και στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού.

Η υπόθεση αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την προηγούμενη θητεία της Επιτροπής, όταν επίτροπος Προϋπολογισμού ήταν ο Γιοχάνες Χαν.

Ο Χαν είχε την ευθύνη διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους 1 τρισ. ευρώ έως το 2024. Μετά τη λήξη της θητείας του, ορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για το Κυπριακό.

Την έρευνα διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και αφορά 23 κτίρια που αποκτήθηκαν από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο SFPIM έναντι 900 εκατ. ευρώ το 2024. Την περίοδο εκείνη, η Επιτροπή είχε δηλώσει ότι η πώληση πραγματοποιήθηκε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τους χρηματοοικονομικούς κανονισμούς της ΕΕ.

«Η EPPO μπορεί να επιβεβαιώσει ότι προχωρά σε συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο εν εξελίξει έρευνας», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Τίνε Χολεβόετ.

«Δεν μπορούμε να κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το στάδιο, ώστε να μη διακινδυνεύσει η πορεία και το αποτέλεσμα της διαδικασίας», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι «η πώληση των κτιρίων ακολούθησε τις καθιερωμένες διαδικασίες και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα» και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «η διαδικασία διεξήχθη με συμμόρφωση προς τους κανόνες», προσθέτοντας ότι η Επιτροπή «θα συνεργαστεί πλήρως με την EPPO και τις αρμόδιες βελγικές αρχές».

Η OLAF, η ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης, καθώς και η ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου, αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Το SFPIM και ο Γιοχάνες Χαν δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα των Financial Times για σχόλιο.