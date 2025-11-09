ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανάρτηση Μπέργκμαν (ΥΠΕΣ ΗΠΑ): Κλείνουμε συμφωνίες και ενισχύουμε τους διατλαντικούς δεσμούς στην Ελλάδα
Ειδήσεις
14:20 - 09 Νοε 2025

Ανάρτηση Μπέργκμαν (ΥΠΕΣ ΗΠΑ): Κλείνουμε συμφωνίες και ενισχύουμε τους διατλαντικούς δεσμούς στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, συμμετείχε στο 6ο P-TEC στο Ζάππειο, παρουσιάζοντας το όραμα της Ουάσινγκτον για μια νέα εποχή «ενεργειακής αφθονίας» και τονίζοντας ότι ειρήνη και ευημερία συνοψίζουν την ενεργειακή ατζέντα της διοίκησης Τραμπ.

Σε ανάρτησή του αναφέρεται στις συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Ελλάδα, που στοχεύουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η επέκταση οδών εφοδιασμού με φυσικό αέριο και οι νέες μακροπρόθεσμες πωλήσεις LNG της Venture Global, ενισχύοντας τους διατλαντικούς δεσμούς.

Η ανάρτηση του Νταγκ Μπέργκαμ αναλυτικά: «Σύναψη συμφωνιών και ενίσχυση των διατλαντικών δεσμών στην Ελλάδα. Μεταξύ της επέκτασης των οδών εφοδιασμού με φυσικό αέριο κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου από νότο προς βορρά και των νέων μακροπρόθεσμων πωλήσεων LNG της Venture Global, κάτω από πρόεδρο των ΗΠΑ. Ενισχύουμε την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης όπως ποτέ άλλοτε».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης: Κακοποιούν τη Δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία - «Νίξον» της Ελλάδας ο Μητσοτάκης
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Κακοποιούν τη Δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία - «Νίξον» της Ελλάδας ο Μητσοτάκης

Κομισιόν για ελληνική οικονομία: «Φρενάρει» η ανάπτυξη με άλμα του πληθωρισμού στο 3,7%
Οικονομία

Κομισιόν για ελληνική οικονομία: «Φρενάρει» η ανάπτυξη με άλμα του πληθωρισμού στο 3,7%

Στεγαστικό: «Στοίχημα» τα 794.000 κλειστά σπίτια στην Ελλάδα - Τα μοντέλα Ισπανίας, Κροατίας, Ιρλανδίας
Ακίνητα

Στεγαστικό: «Στοίχημα» τα 794.000 κλειστά σπίτια στην Ελλάδα - Τα μοντέλα Ισπανίας, Κροατίας, Ιρλανδίας

Βενιζέλος για ελληνοτουρκικά: Πρέπει να μιλήσουμε ευθέως, όχι μόνο να προστατεύουμε την κυριαρχία μας
Πολιτική

Βενιζέλος για ελληνοτουρκικά: Πρέπει να μιλήσουμε ευθέως, όχι μόνο να προστατεύουμε την κυριαρχία μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 17:44

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 17:40

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πολιτική
22/05/2026 - 17:37

Επιστολή Λατινοπούλου προς ΕΕ: Καταδικάστε την Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:35

Νέο επταετές ομολογιακό έως €350 εκατ. από τη LAMDA Development μέσω δημόσιας προσφοράς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:30

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:23

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 17:22

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:18

Νέα σταυροφορία Τραμπ κατά της «εργαλειοποιημένης» Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 17:12

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:09

Interwood: «Φρένο» στην ΑΜΚ με αύξηση των προνομιούχων μετοχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:54

ΝΑΤΟ: Χαιρετίζει την αποστολή 5000 στρατιωτών από τις ΗΠΑ στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:53

Ρήγμα στον Καναδά: Η Αλμπέρτα ανοίγει τον δρόμο για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας

Πολιτική
22/05/2026 - 16:43

Γεραπετρίτης σε Ελβετό ΥΠΕΞ: Εκτιμούμε τη στάση της Γενεύης στο Διεθνές Δίκαιο

Υγεία
22/05/2026 - 16:32

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: Θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση της εξάπλωσης του Έμπολα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/05/2026 - 16:32

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:32

Ολλανδία: «Μπλοκάρει» προϊόντα από ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:16

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:15

Νέα ένταση Κούβας – ΗΠΑ: Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα για τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 16:08

Μπρατάκος: Οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας εκτείνονται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:03

«Παράθυρο» από Σουηδία για εμπλοκή ΝΑΤΟ στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

Πολιτική
22/05/2026 - 15:55

Βορίδης κατά Σαμαρά: Η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 15:54

Alter Ego: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή προς έγκριση από τη ΓΣ

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 15:53

OEE-ΟΔΙΠΥ: Παρουσίασαν το Εθνικό Πλαίσιο Προτύπων Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας

Πολιτική
22/05/2026 - 15:48

Βουλή: Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό

Magazino
22/05/2026 - 15:43

«Μπορείς να πάρεις την εκπομπή, όχι τη φωνή»: Το φινάλε του ιστορικού Late Show

Πολιτική
22/05/2026 - 15:41

Εξεταστική για τις υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:40

Αναταραχή στις τουρκικές αγορές μετά την καρατόμηση στην ηγεσία του CHP

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:38

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ από 25 Μαΐου έως 19 Ιουνίου λόγω ασφαλτικών εργασιών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:30

Ένας νεκρός από σύγκρουση τριών ΙΧ στην Αθηνών - Σουνίου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:13

Νέα εστία ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Ροδόπη μετά από δύο μήνες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ