Ανάρτηση Μπέργκμαν (ΥΠΕΣ ΗΠΑ): Κλείνουμε συμφωνίες και ενισχύουμε τους διατλαντικούς δεσμούς στην Ελλάδα

Ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, συμμετείχε στο 6ο P-TEC στο Ζάππειο, παρουσιάζοντας το όραμα της Ουάσινγκτον για μια νέα εποχή «ενεργειακής αφθονίας» και τονίζοντας ότι ειρήνη και ευημερία συνοψίζουν την ενεργειακή ατζέντα της διοίκησης Τραμπ.

Σε ανάρτησή του αναφέρεται στις συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Ελλάδα, που στοχεύουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η επέκταση οδών εφοδιασμού με φυσικό αέριο και οι νέες μακροπρόθεσμες πωλήσεις LNG της Venture Global, ενισχύοντας τους διατλαντικούς δεσμούς.

Η ανάρτηση του Νταγκ Μπέργκαμ αναλυτικά: «Σύναψη συμφωνιών και ενίσχυση των διατλαντικών δεσμών στην Ελλάδα. Μεταξύ της επέκτασης των οδών εφοδιασμού με φυσικό αέριο κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου από νότο προς βορρά και των νέων μακροπρόθεσμων πωλήσεων LNG της Venture Global, κάτω από πρόεδρο των ΗΠΑ. Ενισχύουμε την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης όπως ποτέ άλλοτε».