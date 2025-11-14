Κομισιόν: Ετοιμάζει «ψηφιακή αντεπίθεση» κατά της φοροδιαφυγής σε πραγματικό χρόνο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία νομικής βάσης για την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και την πρόσβαση σε δεδομένα ΦΠΑ μεταξύ των κρατών-μελών, με στόχο την ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την παρακολούθηση των διασυνοριακών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν έγκαιρα τις παράνομες δραστηριότητες.

Με την εφαρμογή της πρότασης, οι ελεγκτικές αρχές και οι Ευρωπαϊκές υπηρεσίες, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, θα μπορούν να έχουν γρήγορη και κοινή πρόσβαση σε δεδομένα ΦΠΑ, επιτρέποντας την ταχεία αξιολόγηση υποθέσεων και την αποτελεσματική δίωξη εγκληματικών κυκλωμάτων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ψηφιοποίηση και η ανταλλαγή πληροφοριών αναμένεται να ενισχύσουν την διαφάνεια, να μειώσουν τις καθυστερήσεις στην ανίχνευση απάτης και να ενισχύσουν τη συλλογή δημοσίων εσόδων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτή η κίνηση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από πρωτοβουλίες της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ελέγχου και την πάταξη της φοροδιαφυγής σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας την συνεργασία μεταξύ κρατών και την εμπιστοσύνη του κοινού στους θεσμούς.