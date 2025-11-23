Κάρνεϊ: Προαναγγέλλει επανέναρξη εμπορικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ «όταν έρθει η ώρα»

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε σήμερα 24/11 ότι οι εμπορικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναληφθούν «όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή», χωρίς να υπάρχει άμεση ανάγκη για επείγουσα συζήτηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι συνομιλίες είχαν ανασταλεί τον περασμένο μήνα, μετά τη διαφημιστική εκστρατεία της επαρχίας Οντάριο κατά των δασμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ. «Ασχολούμαστε ενεργά με το μέλλον του Καναδά και τη σύναψη νέων διεθνών συνεργασιών», τόνισε ο Κάρνεϊ, σημειώνοντας ότι ενδέχεται οι επαφές με τον Τραμπ να πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Παράλληλα, ο Καναδός πρωθυπουργός θα έχει σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ αξιωματούχοι ασφαλείας από τον Καναδά και άλλες δυτικές χώρες συγκεντρώνονται στη Γενεύη για να συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασαν οι ΗΠΑ. Σχετικά με το σχέδιο, ο Κάρνεϊ επισήμανε: «Μας αρέσει το βασικό σημείο, ότι η Ουκρανία παραμένει κυρίαρχο κράτος, είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης».