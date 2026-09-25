INTERLIFE: Κέρδη €20,8 εκατ. στο α’ εξάμηνο

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:
- Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 20,83 εκατ. € (έναντι 13,4 εκατ.€ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου), προερχόμενα, από Ασφαλιστική Δραστηριότητα 6,98 εκατ. € έναντι 3,96 εκατ. € της προηγούμενης περιόδου και από Επενδυτική Δραστηριότητα 15,83 εκατ. € έναντι 11,93 εκατ. € της προηγούμενης περιόδου, μετά την αφαίρεση των λειτουργικών και λοιπών εξόδων ύψους 1,98 εκατ. €.
- Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 55,76 εκατ.€ (+1,59%) έναντι 54,88 εκατ.€ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ενώ τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 54,07 εκατ.€ (+8,44%) έναντι 49,86 εκατ.€.
- Το Ενεργητικό ανήλθε σε 413,40 εκατ.€ (+4,74%) έναντι 394,67 εκατ.€ της 31/12/2025.
- Τα Αποθέματα έφθασαν τα 206,27 εκατ.€ (+2,15%) έναντι 201,94 εκατ.€ της 31/12/2025.
Οι Επενδύσεις ανήλθαν σε 388,40 εκατ.€ (+4,75%) έναντι 370,77 εκατ.€ της 31/12/2025. Οι βασικές τοποθετήσεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 30/06/2026 αφορούσαν: 9% σε Ακίνητα, 53% σε Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, 22% σε Αμοιβαία Κεφάλαια, 12% σε Εισηγμένες Μετοχές και 4% σε Μετρητά Διαθέσιμα.
Υψηλές χαρακτηρίζονται και οι επιδόσεις στους Δείκτες Φερεγγυότητας της Εταιρίας. Με βάση το εποπτικό πλαίσιο Solvency II, ο Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) ανέρχεται στο 165,27%, ενώ ο Δείκτης Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (MCR) ανέρχεται στο 661,06%.