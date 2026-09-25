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Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου
Ειδήσεις
10:38 - 25 Σεπ 2026

Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου

Reporter.gr Newsroom
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (25/9) σε οχηματαγωγό πλοίο με ελληνική σημαία, που κατευθυνόταν στη Σάμο με 29 επιβαίνοντες. 

Η πυρκαγιά ξέσπασε ξέσπασε στο κατάστρωμα από άγνωστους λόγους.

Το πλοίο βρισκόταν βόρεια της Μυκόνου όπου έσπευσαν 5 πλοία του λιμενικού, τρία της πυροσβεστικής, δύο ρυμουλκά, αλλά και πλοία ιδιωτών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlo81ghh9ow9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Από τον Πειραιά ξεκίνησε και το ρυμουλκό-ναυαγοσωστικό «AIGAION PELAGOS», μήκους 70 μέτρων, το οποίο διαθέτει δυνατότητες πυρόσβεσης και ναυαγοσωστικής υποστήριξης.

Όλοι οι επιβαίνοντες (28 μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης) είναι καλά στην υγεία τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlo7nefncnw9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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