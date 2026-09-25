Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου

Η πυρκαγιά ξέσπασε ξέσπασε στο κατάστρωμα από άγνωστους λόγους.
Το πλοίο βρισκόταν βόρεια της Μυκόνου όπου έσπευσαν 5 πλοία του λιμενικού, τρία της πυροσβεστικής, δύο ρυμουλκά, αλλά και πλοία ιδιωτών.
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Από τον Πειραιά ξεκίνησε και το ρυμουλκό-ναυαγοσωστικό «AIGAION PELAGOS», μήκους 70 μέτρων, το οποίο διαθέτει δυνατότητες πυρόσβεσης και ναυαγοσωστικής υποστήριξης.
Όλοι οι επιβαίνοντες (28 μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης) είναι καλά στην υγεία τους.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dlo7nefncnw9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}