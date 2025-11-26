Fed: Στάσιμη η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ – Αποδυναμωμένες απασχόληση και κατανάλωση

Η οικονομική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Fed, παρότι στις μισές περίπου από τις δώδεκα περιφέρειες παρατηρήθηκε εξασθένηση της απασχόλησης και κάμψη της καταναλωτικής δαπάνης.

Όπως επισημαίνεται στο Beige Book, το οποίο συγκεντρώνει ποιοτικά δεδομένα από έρευνες, συνεντεύξεις και άλλες πηγές των περιφερειακών τραπεζών, «η οικονομική δραστηριότητα διαφοροποιήθηκε ελάχιστα σε σύγκριση με την προηγούμενη έκθεση», με τις περισσότερες περιφέρειες να βλέπουν σταθερή εικόνα, δύο όμως να καταγράφουν πιο αισθητή πτώση και μία να παρουσιάζει ήπια άνοδο.

Παράλληλα, η Fed αναφέρει πως «η απασχόληση μειώθηκε οριακά κατά το τρέχον διάστημα», καθώς σχεδόν οι μισές περιφέρειες ανέφεραν χαμηλότερη ζήτηση για εργατικό δυναμικό. Αν και αναφέρθηκαν περισσότερες περιπτώσεις σχεδίων απολύσεων, οι περισσότερες περιφέρειες τόνισαν ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να περιορίσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους κυρίως μέσω παγώματος προσλήψεων, αντικατάστασης μόνο όσων αποχωρούν και εθελούσιων εξόδων, αντί να προχωρήσουν σε άμεσες απολύσεις.