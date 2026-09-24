Ο Τραμπ υποδέχθηκε με τιμές... πάπα τον Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ - Τι θα συζητήσουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε την Τετάρτη τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον, σε μια ασυνήθιστη τελετή στο αεροδρόμιο, η οποία έδειξε πόσο πολύ επιδιώκει να εντυπωσιάσει ο Αμερικανός πρόεδρος τον Κινέζο ομόλογό του.

Η άφιξη του Σι σηματοδότησε την έναρξη της πρώτης επίσημης επίσκεψης Κινέζου ηγέτη στην Ουάσινγκτον εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία και ο Τραμπ την έχει σκηνοθετήσει με ιδιαίτερη προσοχή. Είναι γνωστό άλλωστε ότι και οι δύο ηγέτες δίνουν μεγάλη σημασία στον συμβολισμό ακόμη και των πιο μικρών χειρονομιών.

Κατά παράδοση, οι Αμερικανοί πρόεδροι δεν υποδέχονται στο αεροδρόμιο τους αρχηγούς κρατών που καταφθάνουν στις ΗΠΑ. Περιμένουν στον Λευκό Οίκο για να τους υποδεχθούν στο δικό τους έδαφος. Ούτε ο Σι είχε υποδεχθεί τον Τραμπ στο αεροδρόμιο του Πεκίνου όταν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ταξιδέψει εκεί τον Μάιο. Η κινεζική διπλωματία συχνά δίνει έμφαση στην αμοιβαιότητα και τη συμμετρία κατά τη διάρκεια προσεκτικά οργανωμένων επισκέψεων. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η υποδοχή που επιφύλαξε ο Τραμπ ήταν μια προσπάθεια να ξεπεράσει την υποδοχή που είχε λάβει ο ίδιος στο Πεκίνο, ως χειρονομία προς τον φιλοξενούμενό του.

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Το τελετουργικό

Το Boeing 747 της Air China προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα. Ένστολο προσωπικό των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έσπευσε να απλώσει ένα κόκκινο χαλί και να το ισιώσει, ενώ ανώτεροι Κινέζοι αξιωματούχοι παρακολουθούσαν από την ανοιχτή πόρτα του αεροπλάνου. Η θωρακισμένη λιμουζίνα του Τραμπ έφτασε και ο ίδιος, μαζί με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, περπάτησε πάνω στο χαλί μέχρι τη βάση της σκάλας του αεροσκάφους.

Ο Κινέζος ηγέτης και η σύζυγός του, Πενγκ Λιγιουάν, κατέβηκαν τη σκάλα και αντάλλαξαν χειραψίες με το προεδρικό ζεύγος. Στη συνέχεια στάθηκαν όρθιοι καθώς ακούγονταν οι εθνικοί ύμνοι.

Αργότερα, αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Αύριο το βράδυ θα έχουμε γεμάτο σπίτι για τον πρόεδρο Σι». Καυχήθηκε επίσης για την ταχύτητα με την οποία κατασκευάζει μια νέα αίθουσα χορού, η οποία θα χρησιμοποιείται για μελλοντικά επίσημα δείπνα.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν μια σειρά ζητημάτων στις συναντήσεις τους την Πέμπτη και την Παρασκευή, καθώς διαχειρίζονται την περίπλοκη σχέση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων του κόσμου. Ο Τραμπ έχει εργαστεί για να επαναφέρει τη μεταποίηση στις ΗΠΑ και έχει επιδιώξει τη συνεργασία της Κίνας σε αυτή την προσπάθεια. Ο Σι, από την πλευρά του, έχει επιδιώξει να αξιοποιήσει έναν σχετικά πιο συνεργάσιμο Αμερικανό ηγέτη, προκειμένου να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην Ταϊβάν και να διευρύνει την κινεζική επιρροή στις παγκόσμιες υποθέσεις.

Ο Τραμπ θα επιδιώξει επίσης να περιορίσει την εμπλοκή της Κίνας στον πόλεμο με το Ιράν.

«Θα μιλήσω γι’ αυτό και για πολλά άλλα θέματα, αλλά όλα προχωρούν, συμπεριλαμβανομένου και αυτού», είπε.

Οι προηγούμενες περιπτώσεις κατά τις οποίες Αμερικανοί πρόεδροι υποδέχθηκαν ξένους ηγέτες στο αεροδρόμιο υπογραμμίζουν πόσο ασυνήθιστη ήταν η χειρονομία του Τραμπ. Οι πρόεδροι Ρόναλντ Ρίγκαν, Τζορτζ Ου. Μπους και Μπαράκ Ομπάμα είχαν μεταβεί σε αεροδρόμια για να υποδεχθούν πάπες, τη σπάνια κατηγορία παγκόσμιων ηγετών που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχουν υψηλότερη συμβολική θέση από έναν Αμερικανό πρόεδρο. Ο Ρίτσαρντ Νίξον είχε υποδεχθεί τον Ιάπωνα αυτοκράτορα Χιροχίτο στην ίδια στρατιωτική βάση στο Άντριους όπου ο Τραμπ είχε συναντήσει πέρυσι τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να προσφέρει στον Σι μια ιδιαίτερα πολυτελή υποδοχή. Τιμητικά αγήματα κρατούσαν την κινεζική και την αμερικανική σημαία. Μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έπαιξε εμβατήριο υποδοχής, καθώς και τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών. Ο πρόεδρος προσέφερε επίσης στον Σι μια διέλευση δύο βομβαρδιστικών B-1 — μια κίνηση με διττό συμβολισμό, καθώς ταυτόχρονα επέδειξε στρατιωτική ισχύ προς έναν ανταγωνιστή, αλλά ενίσχυσε και το τελετουργικό της υποδοχής.

Η διέλευση των αεροσκαφών, που έγινε ενώ παιανιζόταν ο αμερικανικός εθνικός ύμνος και ο Τραμπ στεκόταν σε στάση χαιρετισμού, ήταν τόσο θορυβώδης ώστε ο πρόεδρος συνοφρυώθηκε και για μια στιγμή χαμήλωσε το κεφάλι του. Αργότερα χαμογέλασε και φάνηκε να σχολιάζει τον θόρυβο στον Σι, ο οποίος δεν έδειξε εμφανή αντίδραση.

Τα θέματα στην ατζέντα

Το μεγαλύτερο μέρος των ουσιαστικών συζητήσεων της επίσκεψης του Σι έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, όταν οι δύο ηγέτες θα καθίσουν στο τραπέζι για να συζητήσουν θέματα όπως οι επενδύσεις, το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και ο τρόπος διαχείρισης του παγκόσμιου ανταγωνισμού μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον.

Θα υπάρξουν όμως και πιο χαλαρές στιγμές — μεταξύ άλλων μια επίσκεψη την Παρασκευή στα Εθνικά Αρχεία, όπου οι δύο ηγέτες αναμένεται να δουν ορισμένα από τα θεμελιώδη έγγραφα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ και ο Σι ενδέχεται να συναντηθούν άλλες δύο φορές φέτος, με ρυθμό συναντήσεων που έχει ελάχιστο πρόσφατο προηγούμενο. Ο Σι θα φιλοξενήσει τους ηγέτες της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στο Σεντζέν της Κίνας τον Νοέμβριο, ενώ ο Τραμπ θα υποδεχθεί τους ηγέτες των 20 μεγαλύτερων οικονομικών δυνάμεων του κόσμου στη G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο.

Οι προσδοκίες για σημαντικές ανακοινώσεις αυτή την εβδομάδα είναι περιορισμένες. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο έντονος ρυθμός συναντήσεων μεταξύ των δύο ηγετών μπορεί από μόνος του να αποτελέσει θετική εξέλιξη, καθώς μπορεί να οικοδομήσει εμπιστοσύνη και να αποτρέψει παρεξηγήσεις, εφόσον οι δύο άνδρες καταφέρουν να αναπτύξουν μια σχέση συνεννόησης.

Ωστόσο, μέρος της μεγαλοπρέπειας της επίσκεψης μπορεί να παραμείνει εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, λόγω της προσπάθειας του Τραμπ να απαγορεύσει την πρόσβαση δημοσιογράφων του CNN, του MS NOW και του Politico στον Λευκό Οίκο. Αυτό οδήγησε σε ένα ουσιαστικό μποϊκοτάζ από τα τηλεοπτικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του Fox News, που συμμετέχουν στο κοινό τηλεοπτικό pool για την κάλυψη των κινήσεων του προέδρου.

Κανένα μεγάλο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης δεν μετέδωσε ζωντανά την άφιξη του Σι — ούτε το Fox, το οποίο εκείνη την ώρα μετέδιδε ζωντανή συνέντευξη με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Το Reuters παρείχε ζωντανό σήμα σε συνδρομητές, ενώ το Real America’s Voice, ένα φιλοτραμπικό μέσο ενημέρωσης, μετέδωσε τη δική του κάλυψη.