Μητσοτάκης σε ομογενείς στη Νέα Υόρκη: Δεν θέλουμε τρίτη θητεία για το ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα

Άρωμα εκλογών είχε το γεύμα του Κυριάκου Μητσοτάκη με ομογενειακές οργανώσεις στη Νέα Υόρκη, στις οποίες υποσχέθηκε πως αν κερδίσει και μία τρίτη θητεία «θα αλλάξουμε τη χώρα». Ταυτόχρονα, έστειλε μηνύματα για επενδύσεις και γεωτρήσεις, ενώ δεν παρέλειψε να στείλει και μήνυμα στην Τουρκία πως η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται.

Ενόψει των εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης είπε στους ομογενείς επιχειρηματίες πως δεν επιδιώκει μία τρίτη θητεία αλλά «μια νέα εκλογή για να αλλάξουμε τη χώρα, να βελτιώσουμε τη ζωή των απλών Ελλήνων και να ενισχύσουμε την γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό».

«Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έχει να κάνει με το “να σπάσουμε το ρεκόρ”. Πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή της χώρας. Αυτό είναι που με ωθεί και ωθεί την κυβέρνησή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά. Και αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση με μεγάλη ταπεινότητα». Πρόσθεσε μάλιστα χαρακτηριστικά: «Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσο περισσότερο παραμένεις στην εξουσία, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίληψη ορισμένων ότι υπάρχει ανάγκη για κάποια αλλαγή. Επομένως, πρέπει να εργαστούμε διπλά σκληρά για να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη του».

«Αυτή είναι η πιο σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση για να συνεχίσει να κάνει δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Η δημοσιονομική πειθαρχία μας επιτρέπει να στηρίζουμε τους πολίτες» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει σύγκριση με το πού ήταν το 2019, αλλά είναι εμφανές ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, πολλές ακόμη μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όσα έχουμε επιτύχει είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμα».

Ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Όταν εξετάζω τις υποσχέσεις που δώσαμε στον ελληνικό λαό το 2023 και κοιτάζω το ιστορικό των επιτευγμάτων μας, πιστεύω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να πούμε: ναι, εκπληρώσαμε τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στους Έλληνες το 2023. Και αυτό αποτελεί σφραγίδα έγκρισης, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για τη συμφωνία που υπογράψαμε με τον ελληνικό λαό πριν από 4 χρόνια».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει «παράγων σταθερότητας σε μια ταραγμένη γειτονιά», με ανάπτυξη και μια δεκαετία μετά την κρίση λειτουργεί ως μοντέλο δημοσιονομικής πειθαρχίας για να προσθέσει: «Δεν νομίζω ότι πολλοί θα στοιχημάτιζαν το 2026 ότι η Ελλάδα θα δανειζόταν με χαμηλότερο επιτόκιο από 4 χώρες των G7».

Ελληνοτουρκικά

Ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα ελληνοτουρκικά και να ξεκαθαρίσει πως «η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε και καμία απειλή από κανέναν. Θέλω αυτό να είναι απόλυτα σαφές».

Και πρόσθεσε: «Είμαστε σε ταραγμένους καιρούς σε μια δύσκολη γειτονιά. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αποτρεπτική ικανότητα, αυτό χτίζουμε και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε».

Γεωτρήσεις

Ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε επίσης ότι προς την άνοιξη του 2027 θα έχουμε την πρώτη ερευνητική εξόρυξη της Exxon για φυσικό αέριο. Αναφορικά με την ενέργεια, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Η Ελλάδα είναι ηγέτης για τις ανανεώσιμες πηγές, αλλά γνωρίζουμε ότι θα βασιζόμαστε στο φυσικό αέριο για την παραγωγή ρεύματος για το ορατό επόμενο διάστημα».

Υπενθύμισε την ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ: «Ανοίγουμε νέους διαδρόμους συνεργασίας με τις ΗΠΑ, πριν χρόνια απλώς εισάγαμε αέριο. Τώρα, εισάγουμε αέριο από τον κάθετο διάδρομο για το στείλουμε στους βόρειους γείτονες μας, για να παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια» σημείωσε με έμφαση.

Τέλος, αναφερθείς στην ψήφο ομογενών, είπε προς τους παρευρισκόμενους: «Μπορείτε να αισθάνεστε περήφανοι για την πρόοδο που έχει κάνει η χώρα. Για εμένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να πηγαίνω στο εξωτερικό και να με ρωτάνε ένα μόνο πράγμα: πώς το κάνατε; Πώς γυρίσατε την πορεία της Ελλάδας;».