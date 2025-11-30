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Ο Νετανιάχου ζητά χάρη στη δίκη για διαφθορά
Ειδήσεις
14:44 - 30 Νοε 2025

Ο Νετανιάχου ζητά χάρη στη δίκη για διαφθορά

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε επισήμως χάρη στη μακροχρόνια δίκη του για διαφθορά, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις του έγιναν προς το «δημόσιο συμφέρον».

Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ο Νετανιάχου έγραψε ότι η δίκη του έχει γίνει «κεντρικό σημείο σφοδρής διαμάχης».

Ο Νετανιάχου είπε ότι ήταν προς το «προσωπικό του συμφέρον» να αποδείξει την αθωότητά του στη συνεχιζόμενη δίκη, αλλά «το δημόσιο συμφέρον υπαγορεύει το αντίθετο». Η επιστολή υποβλήθηκε την Πέμπτη και δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή.

Ως αρχηγός του κράτους του Ισραήλ, ο Χέρτζογκ έχει την αποκλειστική εντολή να απονέμει χάρη. Το γραφείο του επιβεβαίωσε ότι έλαβε το αίτημα και ο Χέρτζογκ θα το «εξετάσει με μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα».

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