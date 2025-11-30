Ο Νετανιάχου ζητά χάρη στη δίκη για διαφθορά

Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ο Νετανιάχου έγραψε ότι η δίκη του έχει γίνει «κεντρικό σημείο σφοδρής διαμάχης».

Ο Νετανιάχου είπε ότι ήταν προς το «προσωπικό του συμφέρον» να αποδείξει την αθωότητά του στη συνεχιζόμενη δίκη, αλλά «το δημόσιο συμφέρον υπαγορεύει το αντίθετο». Η επιστολή υποβλήθηκε την Πέμπτη και δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή.

Ως αρχηγός του κράτους του Ισραήλ, ο Χέρτζογκ έχει την αποκλειστική εντολή να απονέμει χάρη. Το γραφείο του επιβεβαίωσε ότι έλαβε το αίτημα και ο Χέρτζογκ θα το «εξετάσει με μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα».