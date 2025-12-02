Στο Κρεμλίνο ο Γουίτκοφ για την κρίσιμη συνάντηση με τον Πούτιν

Στο Κρεμλίνο βρίσκεται από τις16:00 (ώρα Ελλάδος) ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος θα έχει συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, μαζί του βρίσκεται και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου.

Σημειώνεται πως η παρούσα φάση, που περιλαμβάνει και τη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ, είναι πολύ κομβική. «Κλειδί» των διαπραγματεύσεων παραμένει το σχέδιο που έχει προταθεί από τις ΗΠΑ, με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώσει πως έχει πάρει προσωπικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι οι συνομιλίες μέχρι στιγμής δεν αφορούν ένα σχέδιο συμφωνίας, αλλά μια σειρά προτάσεων, οι οποίες, όπως σημείωσε την περασμένη εβδομάδα «θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης (2/12), αλλά αρνήθηκε να αναφερθεί στις κόκκινες γραμμές της Ρωσίας, λέγοντας ότι η διπλωματία μέσω «μεγαφώνων», δηλαδή μέσω δημόσιων δηλώσεων και ανακοινώσεων, δεν θα ήταν χρήσιμη.