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Σταθερός στο 0,9% ο πληθωρισμός της Γαλλίας
Ειδήσεις
12:22 - 12 Δεκ 2025

Σταθερός στο 0,9% ο πληθωρισμός της Γαλλίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γαλλία ανήλθε στο 0,9% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την τελική έκθεση της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας INSEE, η οποία δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή. Το ποσοστό παρέμεινε πρακτικά ίδιο σε σχέση τόσο με τον προηγούμενο μήνα όσο και με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές σημείωσαν πτώση 0,2% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο.

Η μικρή μεταβολή αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι οι τιμές των υπηρεσιών και της ενέργειας έμειναν σταθερές. Αντίθετα, παρατηρήθηκε αισθητή μείωση στις τιμές των μεταποιημένων προϊόντων, ενώ οι τιμές του καπνού κινήθηκαν ανοδικά. Ο δομικός πληθωρισμός – που δεν περιλαμβάνει τις τιμές τροφίμων και ενέργειας – διαμορφώθηκε στο 1%, έναντι 1,2% τον Οκτώβριο. Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) υποχώρησε κατά 0,2% σε μηνιαίο επίπεδο, αλλά αυξήθηκε κατά 0,8% σε ετήσιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/12/2025 - 12:23
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