Σοκ στη Γαλλία: Πέντε νεκρά νεογνά εντοπίστηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού

Μία υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό και έχει συγκλονίσει τη Γαλλία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των δικαστικών και αστυνομικών Αρχών, μετά τον εντοπισμό πέντε νεκρών νεογέννητων βρεφών σε κατοικία ζευγαριού στην πόλη Οράνζ, στη νοτιοανατολική χώρα.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από τη γέννηση ενός υγιούς βρέφους από 32χρονη γυναίκα, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε η ίδια, δεν είχε αντιληφθεί ότι ήταν έγκυος και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας έντονων πόνων στην κοιλιακή χώρα, όπου και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε τοκετό.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φαίνεται πως διαδραμάτισε ο σύζυγός της. Όπως κατέθεσε στις Αρχές, στο παρελθόν είχαν διαφωνήσει έντονα για ορισμένα χαρτόκουτα που φυλάσσονταν στο σπίτι, καθώς η γυναίκα δεν του επέτρεπε να τα ανοίξει. Τελικά αποφάσισε να ελέγξει το περιεχόμενό τους και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σορό ενός βρέφους σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης.

Στη συνέχεια μετέφερε τη σακούλα με το εύρημα στο νοσοκομείο, το οποίο ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

Την προανάκριση ανέλαβε η αστυνομία της Αβινιόν, η οποία πραγματοποίησε έρευνα στην κατοικία του ζευγαριού. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε πλαστικές σακούλες, τοποθετημένες σε χαρτόκουτα, ευρήματα που εκτιμάται ότι αποτελούν ανθρώπινα λείψανα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες των γαλλικών Αρχών, πρόκειται πιθανότατα για λείψανα πέντε νεογέννητων βρεφών. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκονταν ούτε οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους. Οι απαντήσεις αναμένεται να προκύψουν από τις ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το ζευγάρι, το οποίο σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων και ανθρώπων του περιβάλλοντός του δεν είχε δώσει αφορμές στο παρελθόν και περιγραφόταν ως μια ήρεμη οικογένεια, έχει ακόμη δύο παιδιά, ηλικίας οκτώ και δώδεκα ετών.

Οι γαλλικές Αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες, προκειμένου να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη, να ταυτοποιήσουν τα ανθρώπινα λείψανα και να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη.