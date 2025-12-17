Φρίκη στη Βιέννη: 21χρονος δολοφονήθηκε για τα crypto του - Δύο συλλήψεις στην Οδησσό

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστρία και στην Ουκρανία η δολοφονία ενός 21χρονου, το πτώμα του οποίου βρέθηκε απανθρακωμένο στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου στη συνοικία Donaustadt της Βιέννης στα τέλη Νοεμβρίου.

Η αυστριακή αστυνομία ανακοίνωσε ότι το θύμα φέρει βαριά τραύματα και ότι η φωτιά προκλήθηκε με επιταχυντικό υγρό, υποδηλώνοντας ότι πιθανότατα υπέστη βασανιστήρια πριν την πυρπόληση.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι δράστες προσπάθησαν να αποσπάσουν τους κωδικούς ψηφιακών πορτοφολιών (crypto wallets) του θύματος. Οι Αρχές κατέσχεσαν μεγάλα ποσά μετρητών από τους υπόπτους, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή του οικονομικού κινήτρου.

Σε συνεργασία με διεθνείς υπηρεσίες, αυστριακές και ουκρανικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν δύο άνδρες στην Οδησσό της Ουκρανίας — έναν 19χρονο και έναν 45χρονο. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή Europol και Interpol και οι ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση στην Ουκρανία. Η αστυνομία εκτιμά ότι το θύμα παρασύρθηκε σε παγίδα από γνωστό του για να του αποσπάσουν τους κωδικούς κρυπτονομισμάτων.

Τα τοπικά και διεθνή μέσα αναφέρουν ότι το θύμα είναι γιος του αντιδήμαρχου Χαρκόβου, Σεργκέι Κουζμίν, ωστόσο οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως το όνομα, επικαλούμενες τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, έως ότου ενημερωθούν οι συγγενείς.

Νομική διαδικασία και διερεύνηση

Η νεκροψία αποκάλυψε εκτεταμένα τραύματα από βαρείς όρφους και εγκαύματα, ενώ η απουσία αιθάλης στους πνεύμονες δείχνει ότι ο θάνατος πιθανότατα προηγήθηκε της πυρπόλησης. Η δικογραφία παραδόθηκε στις ουκρανικές αρχές, καθώς η Ουκρανία δεν εκδίδει πολίτες της, και διεξάγεται διεθνής συνεργασία για τη διερεύνηση και τυχόν δίκη στη χώρα των υπόπτων.

Τα ρεπορτάζ επισημαίνουν ότι οι ύποπτοι φέρονται να συνδέονται με οικονομικά και πολιτικά ισχυρούς κύκλους στην Ουκρανία, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ζητήματα διαφάνειας. Οι ερευνητές κατάσχεσαν σημαντικά ποσά μετρητών, πιθανώς προερχόμενα από τα κλεμμένα crypto.

Τι μένει να ξεκαθαριστεί

Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την πλήρη ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων, τη ροή των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων και την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων πριν και μετά το έγκλημα. Παράλληλα, αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με το αν η ουκρανική δικαιοσύνη θα ασκήσει δίωξη εντός της χώρας ή θα συνεργαστεί περαιτέρω με τις αυστριακές Αρχές.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ λόγω της βαρβαρότητας της δολοφονίας και των δεσμών του θύματος με πολιτικούς κύκλους, ενώ αναδεικνύει τους κινδύνους που σχετίζονται με τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων και τη δυνατότητα εγκληματικής εκμετάλλευσης.