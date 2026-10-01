Η οικογένεια της Ρενέ Νικόλ Γκουντ μηνύει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ

Η οικογένεια της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, της γυναίκας από τη Μινεσότα που σκοτώθηκε από πυροβολισμό πράκτορα της ICE τον περασμένο Ιανουάριο, κατέθεσε δύο αγωγές για παράνομο θάνατο εναντίον αρκετών κορυφαίων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς και εναντίον του άνδρα που τη σκότωσε.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, και οι δύο αγωγές κατατέθηκαν την Πέμπτη στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Μινεσότα. Η μία επιδιώκει να καταστήσει την αμερικανική κυβέρνηση υπεύθυνη για τις ενέργειες του πράκτορα που πυροβόλησε και σκότωσε τη Γκουντ, υποστηρίζοντας ότι παραβίασε την πολιτική του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security), καθώς και την Τέταρτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Η δεύτερη αγωγή εξετάζει ευρύτερα την επιχείρηση «Metro Surge», η οποία έφερε χιλιάδες ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεσότα τον περασμένο χειμώνα. Η αγωγή υποστηρίζει ότι η δολοφονία της Γκουντ αποτελούσε μέρος μιας παράνομης συνωμοσίας με στόχο τους κατοίκους της πολιτείας που είναι ισπανόφωνης ή σομαλικής καταγωγής.

«Ο θάνατος της Ρενέ δεν ήταν ατύχημα», δήλωσαν οι δικηγόροι της οικογένειας Γκουντ. «Ήταν το προβλέψιμο αποτέλεσμα μιας συντονισμένης εκστρατείας από ανώτερους αξιωματούχους αυτής της κυβέρνησης με στόχο κατοίκους της Μινεσότα σομαλικής ή ισπανόφωνης καταγωγής και με σκοπό να φιμώσουν οποιονδήποτε τολμούσε να υψώσει τη φωνή του σε ένδειξη διαμαρτυρίας».

Ο Λευκός Οίκος, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλιο.