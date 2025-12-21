Ο Τραμπ κλιμακώνει με νέα αναχαίτιση δεξαμενόπλοιου ανοιχτά της Βενεζουέλας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην αναχαίτιση ενός ακόμα πλοίου ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σε διεθνή ύδατα, όπως ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters την Κυριακή. Πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη επιχείρηση μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι η Αμερικανική Ακτοφυλακή καταδιώκει ενεργά ένα πλοίο του «σκιώδους στόλου», το οποίο έχει τεθεί υπό κυρώσεις και φέρεται να συμμετέχει σε παράνομες ενέργειες που παρακάμπτουν τις κυρώσεις εναντίον της Βενεζουέλας. Το πλοίο βρίσκεται υπό εντολή κατάσχεσης από δικαστήριο, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Η κίνηση αυτή ακολούθησε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή «αποκλεισμού» σε όλα τα δεξαμενόπλοια που βρίσκονται υπό κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Bloomberg, το δεξαμενόπλοιο Bella 1, υπό παναμαϊκή σημαία και υπό αμερικανικές κυρώσεις, κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα για φόρτωση. Η συγκεκριμένη επιχείρηση ακολούθησε την επιβίβαση στο υπερδεξαμενόπλοιο Centuries νωρίς το Σάββατο, καθώς και στο πλοίο Skipper στις 10 Δεκεμβρίου.

Ο Τραμπ αυξάνει την πίεση προς τον Νικολάς Μαδούρο προσπαθώντας να «στραγγαλίσει» τις βασικές πηγές εσόδων του καθεστώτος. Εάν η Βενεζουέλα δεν καταφέρει να εξάγει το πετρέλαιό της, οι δεξαμενές αποθήκευσης θα γεμίσουν με αδιάθετες ποσότητες, με αποτέλεσμα η κρατική εταιρεία Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) να αναγκαστεί να κλείσει πετρελαιοπηγές, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου.

Παράλληλα, ο Τραμπ χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μαδούρο ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», κατηγορώντας τη για συμμετοχή στη διακίνηση ναρκωτικών.

Η κατάσχεση του Σαββάτου είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς το συγκεκριμένο πλοίο δεν εμφανιζόταν στη δημόσια λίστα αμερικανικών κυρώσεων. Το δεξαμενόπλοιο Centuries έπλεε επίσης υπό παναμαϊκή σημαία, ενώ το πετρέλαιο ανήκε σε κινεζική εταιρεία.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι το δεξαμενόπλοιο μετέφερε πετρέλαιο της PDVSA που τελεί υπό κυρώσεις.

Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας και υπουργός Πετρελαίου, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, καταδίκασε την «κλοπή και απαγωγή» του δεξαμενόπλοιου, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια ως «σοβαρή πράξη πειρατείας» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.