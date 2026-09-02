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Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών: Έως 39 ευρώ τον μήνα το όφελος για τα νοικοκυριά
Οικονομία
19:10 - 02 Σεπ 2026

Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών: Έως 39 ευρώ τον μήνα το όφελος για τα νοικοκυριά

Reporter.gr Newsroom
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Έως και 39 ευρώ τον μήνα, κατά μέσο όρο ανά νοικοκυριό, εκτιμά ότι μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση που προκύπτει από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ).

Η εκτίμηση της Αρχής βασίζεται στις μηνιαίες πωλήσεις των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Παράλληλα, σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι δεν επιβεβαιώνονται οι αναφορές περί αυξήσεων στις τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων πριν από την έναρξη της πρωτοβουλίας.

Η ΑΑΕΑ&ΠΚ υπογραμμίζει ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αγορά πραγματοποιήθηκε βάσει διαθέσιμων στοιχείων και όχι μέσω αποσπασματικών συγκρίσεων τιμών.

Με αφορμή δημόσιες αναφορές σχετικά με το εύρος των μειώσεων στις τιμές των προϊόντων στο ράφι στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, η Αρχή παραθέτει αναλυτικά τα δεδομένα και τις διαπιστώσεις της, επιχειρώντας να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα της αγοράς τονίζοντας:

«Η Εθνική Πρωτοβουλία μείωσης των τιμών τέθηκε σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου και περιλαμβάνει 1.740 κωδικούς προϊόντων. Η εικόνα που επιχειρείται να δημιουργηθεί, ότι, δηλαδή, οι τιμές ορισμένων κωδικών αυξήθηκαν πριν από την έναρξη της Πρωτοβουλίας για να εμφανιστούν στη συνέχεια ως μειωμένες, δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Η ΑΑΕΑ&ΠΚ, ως αποδέκτης των δηλώσεων ανατιμήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, δεν έχει λάβει για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο καμία δήλωση ανατίμησης από εταιρεία επώνυμων προϊόντων που συμμετέχει στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Η μόνη δήλωση ανατίμησης που έχει υποβληθεί κατά το διάστημα αυτό, αφορά μία εταιρεία που δεν συμμετέχει στην Πρωτοβουλία.

Πέρα, όμως, από αυτό, σε ορισμένες δημόσιες αναφορές επιλέγεται ένας πολύ μικρός αριθμός προϊόντων και δημιουργείται ένα τεχνητό "καλάθι”. Για κάθε προϊόν δεν συγκρίνεται η ίδια αλυσίδα, η ίδια βάση τιμής και η ίδια χρονική περίοδος. Αντίθετα, αναζητείται εκ των υστέρων η χαμηλότερη τιμή που εμφανίστηκε σε οποιαδήποτε αλυσίδα και σε οποιαδήποτε ημέρα, ακόμη και αν επρόκειτο για σύντομη προσφορά λίγων ημερών.

Με απλά λόγια, άλλο είναι η πραγματική τιμή ραφιού χωρίς προσφορά που βλέπει ο καταναλωτής σε ένα κατάστημα και άλλο η χαμηλότερη προσφορά που μπορεί να εντοπιστεί εκ των υστέρων, σε διαφορετικές αλυσίδες και διαφορετικές ημέρες. Η πρώτη δείχνει την εικόνα της αγοράς. Η δεύτερη δημιουργεί ένα τεχνητό "καλάθι” που δεν αντιστοιχεί σε πραγματική αγορά.

Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών δεν είναι μία ακόμη προσφορά λίγων ημερών. Αφορά σταθερή και δεσμευμένη μείωση της βασικής τιμής ραφιού για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών ανά κωδικό και, σε αρκετές περιπτώσεις, έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026. Οι σύντομες προσφορές τιμών δεν σταματούν, θα εφαρμόζονται επιπλέον πάνω στην ήδη μειωμένη βασική τιμή, ώστε ο καταναλωτής να βλέπει, για μικρότερα χρονικά διαστήματα, ακόμη χαμηλότερες τελικές τιμές.

Επιπλέον, οι συγκρίσεις που παρουσιάστηκαν δεν περιλαμβάνουν ολόκληρες κατηγορίες της Πρωτοβουλίας, οι οποίες έχουν σημαντική συμμετοχή και ουσιαστικές μειώσεις. Πρόκειται για κατηγορίες που δεν συμμετέχουν συνήθως σε σύντομες προσφορές, και γι' αυτό προφανώς εξαιρέθηκαν από τη σύγκριση των ανωτέρω αναφορών. Ενδεικτικά, δεν περιλαμβάνονται:

  • τα νωπά κρέατα, με 100 κωδικούς, μέση μείωση 7,5% και μειώσεις που φτάνουν έως 28%,
  • τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με 360 κωδικούς, μέση μείωση 8% και μέγιστη μείωση 33%,
  • τα σχολικά είδη, με 405 προϊόντα, μέση μείωση 12% και μέγιστη μείωση 36%.

Η ΑΑΕΑ&ΠΚ παρακολουθεί και ελέγχει καθημερινά την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών και θα συνεχίσει να το κάνει σε όλη τη διάρκειά της.

Η μέχρι σήμερα αποτύπωση των πραγματικών τιμών στο ράφι επιβεβαιώνει τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η Αρχή.

Τέλος, και με βάση τις μηνιαίες πωλήσεις των προϊόντων που συμμετέχουν, η ΑΑΕΑ&ΠΚ εκτιμά ότι η εξοικονόμηση για το συγκεκριμένο καλάθι μπορεί να φτάσει τα 39 ευρώ τον μήνα κατά μέσο όρο, ανά νοικοκυριό".

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