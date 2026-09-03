ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
kariera.gr: Ημέρες Καριέρας στις 12 και 13 /9 στο Metropolitan Expo – «Βρες το ναι σου» ανάμεσα σε 130+ εταιρείες
Εργασιακά
16:28 - 03 Σεπ 2026

kariera.gr: Ημέρες Καριέρας στις 12 και 13 /9 στο Metropolitan Expo – «Βρες το ναι σου» ανάμεσα σε 130+ εταιρείες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για 27η χρονιά στην Αθήνα, οι Ημέρες Καριέρας του kariera.gr επιστρέφουν και δίνουν το μεγάλο ραντεβού στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2026. Μετά την περσινή τεράστια επιτυχία, η εκδήλωση φιλοξενείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Metropolitan Expo, τελώντας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Η φετινή διοργάνωση είναι έτοιμη να προσφέρει μια ακόμα πιο αναβαθμισμένη και πλούσια εμπειρία, χτίζοντας ουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα σε υποψήφιους εργαζόμενους και εργοδότες.

«Βρες το ναι σου» ανάμεσα σε 130+ εργοδότες

Μια επαγγελματική πορεία δεν ξεκινάει μόνο όταν σε επιλέγουν, αλλά και όταν γνωρίζεις ότι μπορείς να επιλέξεις κι εσύ, με τους δικούς σου όρους. Οι Ημέρες Καριέρας δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν εργοδότες από κοντά, να συνομιλήσουν με στελέχη της αγοράς, να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα και να αποφασίσουν τι πραγματικά τους ταιριάζει.

Τι θα βρουν οι επισκέπτες στις Ημέρες Καριέρας

Συνεντεύξεις, συμβουλευτική, ομιλίες και πρακτικά εργαστήρια είναι μερικές μόνο από τις ευκαιρίες που περιμένουν τους επισκέπτες στις Ημέρες Καριέρας του kariera.gr. Αναλυτικά, φτάνοντας στο Metropolitan Expo, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε:

  • Περισσότερες από 130 εταιρείες: Δυνατότητα άμεσης επαφής με επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους και ενημέρωση για όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας.
  • Εξατομικευμένη Συμβουλευτική: Υποστήριξη από την εξειδικευμένη ομάδα Recruitment του kariera.gr.
  • 48 Ομιλίες και Workshops: Δράσεις με στόχο την ανταλλαγή ιδεών, απόψεων, πρακτικών συμβουλών και επαγγελματικής έμπνευσης.
  • Youth Corner: Πληροφορίες για το πώς προγράμματα όπως το Erasmus, ο εθελοντισμός και άλλες πρωτοβουλίες μπορούν να ανοίξουν νέες επαγγελματικές πόρτες.
  • Photobooth Area: Ειδικά διαμορφωμένο σημείο για να αποτυπώσουν οι επισκέπτες τις δικές τους στιγμές από τη φετινή διοργάνωση.
  • Gaming Area: Ένα ευχάριστο διάλειμμα από την αναζήτηση εργασίας, με κλασικά ηλεκτρονικά παιχνίδια (arcade) και εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας.

Η Μαντώ Πατσαούρα, CEO του Kariera Group, δήλωσε: «Στο kariera.gr πιστεύουμε ότι η εργασία είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια θέση ή έναν τίτλο. Είναι οι επιλογές που κάνουμε, οι άνθρωποι που συναντάμε και οι ευκαιρίες που μας εξελίσσουν και διαμορφώνουν την επαγγελματική μας διαδρομή. Γι’ αυτό θέλουμε να δημιουργούμε ουσιαστικές συνδέσεις ανάμεσα σε υποψηφίους και επιχειρήσεις, έχοντας πάντα τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Οι Ημέρες Καριέρας είναι ίσως η πιο ζωντανή έκφραση αυτής της φιλοσοφίας: ένας χώρος όπου χιλιάδες άνθρωποι και περισσότεροι από 130 εργοδότες συναντιούνται από κοντά, συζητούν, γνωρίζονται και ανακαλύπτουν νέες δυνατότητες. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία αλλάζει διαρκώς τον τρόπο που αναζητούμε εργασία και ταλέντο, η ανθρώπινη επαφή γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Με το “Βρες το ναι σου” θέλουμε φέτος να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη δύναμη της επιλογής. Να ενθαρρύνουμε κάθε επισκέπτη να γνωρίσει καλύτερα τις δυνατότητες που έχει μπροστά του, να αναζητήσει αυτό που του ταιριάζει πραγματικά και να κάνει το πρώτο ή το επόμενο επαγγελματικό του βήμα με μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση».

Η Αλίνα Παπαγεωργίου, Ομιλική Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Ομίλου ΔΕΗ, δήλωσε: «Στον Όμιλο ΔΕΗ, πιστεύουμε ότι το μέλλον δημιουργείται από ανθρώπους που θέλουν να εξελίσσονται, να καινοτομούν και να έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Ως ένας Powertech οργανισμός που μετασχηματίζεται διαρκώς, στηρίζουμε πρωτοβουλίες που μας φέρνουν κοντά με νέους και νέες που αναζητούν το επόμενο βήμα τους. Για αυτό συμμετέχουμε και φέτος στις Ημέρες Καριέρας by kariera.gr, με στόχο να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που θα διαμορφώσουν μαζί μας το αύριο. Σας προσκαλούμε να μας γνωρίσετε από κοντά στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου και να ανακαλύψετε όλα όσα γίνονται στη ΔΕΗ».

Υποτροφίες σπουδών για 6 τυχερούς στην Alphabet Education (Μητροπολιτικό Κολλέγιο/ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ)

Επισκέψου το περίπτερο της Alphabet Education, Χορηγό Εκπαίδευσης των Ημερών Καριέρας, και ενημερώσου για τις 6 υποτροφίες σπουδών που προσφέρει ο Όμιλος σε συνεργασία με το kariera.gr. Οι υποτροφίες αφορούν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο και μονοετή προγράμματα εξειδίκευσης στην ΑΚΜΗ και απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες της διοργάνωσης που θα επισκεφθούν το περίπτερό μας και θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

Δωρεάν συμμετοχή

Η είσοδος στις Ημέρες Καριέρας στο Metropolitan Expo είναι δωρεάν, με απαραίτητη προϋπόθεση την προεγγραφή των υποψηφίων, πατώντας εδώ.

Πρόσβαση και μεταφορά στον χώρο

Η πρόσβαση στο Metropolitan Expo είναι εύκολη: Εάν έρχεστε με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κατεβαίνετε στη στάση Δουκίσσης Πλακεντίας (μετρό ή προαστιακός) και επιβιβάζεστε στα λεωφορεία μεταφοράς (shuttle buses) που θα εκτελούν δρομολόγια προς και από την εκδήλωση δωρεάν. Εάν έρχεστε με αυτοκίνητο, υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης (parking) στις εγκαταστάσεις του Metropolitan Expo.

Platinum Sponsor: Όμιλος ΔΕΗ

Gold Sponsors: ΑΒ Βασιλόπουλος, Vodafone

Silver Sponsors: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, METRO AEBE

Χορηγός Εκπαίδευσης: Alphabet Education Group

Συμμετέχουσες Εταιρείες:

Accord Healthcare Μονοπρόσωπη Α.Ε | ADAC Service Hellas Single Member S.A. | AEGEAN | Affidea Greece | alfaomega Pharma Logistics | Alpha Bank A.E. | Alphabet Education Group | ALTEX S.A. (Funky Buddha) | ANFARM HELLAS S.A. | Archeiothiki S.A. | Asso.subsea | Bennett Βιομηχανία Φαρμάκων | BREAD FACTORY | Brink’s Hellas | Campeόn Gaming | Carglass® | Coca-Cola Τρία Έψιλον | Cooke HELLAS | Cosmos Sport | JD Sports | COSMOTE TELEKOM | CQS S.A. | Crats Fried Chicken | Deloitte Ελλάδος | DEMO A.B.E.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | Dialectica | DKG Telephone Media Services | Ebury Hellas | ELPEN | ENERCON | ENIA SA | EOS Greece | Esha - Βιομηχανία Ασφαλτικών, Χημικών & Μονωτικών Προϊόντων | Estarta Greece | Eurobank | EUROCATERING – Φρεσκούλης | FAMAR | Fenchurch Faris | FLEXO - SAXIONIS SA | FLEXOPACK ΑΕΒΕ | GEROLYMATOS INTERNATIONAL AEBE | Global Payments | H&M | HLEKTRISMOS.GR | ILVIEF SA | Inchcape Hellas | INTER CARS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ | Intrum | ISOMAT ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ,ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ | Jungheinrich Greece | KNAPP | KORRES | Kosmocar S.A. & Karenta S.A. | Lavipharm A.E. | L innominato Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕ | LEROY MERLIN | Lidl Ελλάς | LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. | LPP | MARKS AND SPENCER | MAS S.A. ADVANCED TECHNOLOGIES FOR POWER AND ENERGY | Medochemie Hellas A.E. | METRO ΑΕΒΕ | MINDYOURSTYLE | Mitsis Group | MOTOR OIL | Nespresso Professional | Συνέργια Α.Ε. | Nestlé Ελλάς | NEWALERT | NN Hellas | OB Streem | OK ANYTIME MARKET A.E. | Olympus Marine Group Inc. | Optima Group | PeopleCert | Pepco Greece | PepsiCo | PRO SALES SUPPORT | Protergia, η ενέργεια της METLEN | Public | RCG Group | STAMATOUKOS & PARTNERS | STARBUCKS | STOP ΑΕ | TaskUs | TITAN | TP Greece | TTEC | UNISON Facility & Human Solutions | UNIVERSAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Up Hellas | Veesion - The New Era Advertising Agency | Vodafone | Volton | WinMedica Pharmaceutical | Yodeck | ZIROGIANNIS Real Estate Specialists | ΑΒ Βασιλόπουλος | ΑΒΑΞ | ΑΔΜΗΕ | Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. | Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. | Γ.Β.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. | ΔΕΔΔΗΕ | ΔΕΣΦΑ | Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. | Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών | ΙΑΠΩΝΙΚΗ | Κωτσόβολος | Λακιώτης ΑΕ | ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ Α.Ε. | ΜΑΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε | Νova | Όμιλος Fourlis (Foot Locker, IKEA, INTERSPORT, Trade Logistics) | Ομίλος Saint-Gobain | Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ | Όμιλος ΔΕΗ | Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim | ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ | Όμιλος Καραμολέγκος | Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ | Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. | ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ/ Prisma Electronics SA | ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ | ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ

Χορηγοί Επικοινωνίας:

NEWS24/7 | Lifo | Athens Voice | Epixeiro.gr | Reporter.gr | Businessvoice.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μεταβολές στην Aktor μετά την ΑΜΚ – Άνω του 20% η Castellano, χαμηλότερα η BLUE SILK
Ανακοινώσεις

Μεταβολές στην Aktor μετά την ΑΜΚ – Άνω του 20% η Castellano, χαμηλότερα η BLUE SILK

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή
Ειδήσεις

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν

ΤΙΤΑΝ: Στις πιο βιώσιμες εταιρείες του κόσμου από το περιοδικό TIME για τρίτη χρονιά
Επιχειρήσεις

ΤΙΤΑΝ: Στις πιο βιώσιμες εταιρείες του κόσμου από το περιοδικό TIME για τρίτη χρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/09/2026 - 19:50

Δήμας: Πυλώνες ανάπτυξης για τα Γρεβενά ο Ε65 και οι σύγχρονες κτιριακές υποδομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/09/2026 - 19:30

Παπασταύρου: Ο Έβρος από ακριτική περιοχή της Πατρίδας μας μετεξελίσσεται σε ενεργειακή πύλη της Ευρώπης

Πολιτική
03/09/2026 - 19:11

Αθήνα προς Άγκυρα: «Καμία νομική ισχύς» στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Νέο ελληνικό διάβημα

Magazino
03/09/2026 - 19:05

Γιατί αντιστεκόμαστε στην αλλαγή – ακόμη κι όταν ξέρουμε ότι είναι απαραίτητη

Ειδήσεις
03/09/2026 - 18:53

Θρίλερ στον Μαραθώνα: Φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξη

Πολιτική
03/09/2026 - 18:42

Live η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο για τα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ

Ανακοινώσεις
03/09/2026 - 18:35

Fais: Νέα επιχειρηματική δομή με συγχώνευση θυγατρικών – Στόχος αύξηση EBITDA και ταμειακών ροών

Ανακοινώσεις
03/09/2026 - 18:31

Πετρόπουλος: Μείωση τζίρου και κερδών στο α’ εξάμηνο – Στα €2,2 εκατ. καθαρά κέρδη

Τεχνολογία
03/09/2026 - 18:31

Παγκόσμιο κρασάρισμα για το ChatGPT – Εκτός λειτουργίας οι υπηρεσίες της OpenAI

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
03/09/2026 - 18:02

Η COSMOTE TELEKOM εξελίσσεται σε Telekom

Σχόλια Αγοράς
03/09/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Ισχυρό comeback με κέρδη 1,62% – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 17:34

Nvidia: Εξαγοράζει τη Hugging Face για $13 δισ. – Στο επίκεντρο τα ανοιχτά μοντέλα AI

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/09/2026 - 17:27

Protergia Win More στη Θεσσαλονίκη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
03/09/2026 - 17:25

Το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» φέρνει την απόλυτη εμπειρία McLaren στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ

Εργασιακά
03/09/2026 - 17:22

ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα για 2.700 ανέργους στις περιοχές που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση

Οικονομία
03/09/2026 - 17:16

Οι 10 προτάσεις του ΟΕΕ για την οικονομία εν όψει ΔΕΘ

Ειδήσεις
03/09/2026 - 17:15

ΗΠΑ: Οριακή αύξηση στις νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Οικονομία
03/09/2026 - 17:10

Καφούνης: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο της ανάπτυξης

Οικονομία
03/09/2026 - 17:06

Παπαθανάσης: €140 εκατ. από το ΕΣΠΑ για διαχείριση υδάτων

Χρηματιστήρια
03/09/2026 - 17:04

Wall Street: Κέρδη με φόντο την αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων 

Οικονομία
03/09/2026 - 17:04

Ίσοι όροι και θεσμική εκπροσώπηση ζητά ο ΕΣΠ στις πρωτοβουλίες για τα σχολικά είδη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
03/09/2026 - 16:51

Τουρισμός: Η Αθήνα απογειώνεται, η Ήπειρος ανεβαίνει – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι μένουν πίσω

Ειδήσεις
03/09/2026 - 16:39

ΗΠΑ: Στα $88,8 δισ. εκτοξεύθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο

Εργασιακά
03/09/2026 - 16:28

kariera.gr: Ημέρες Καριέρας στις 12 και 13 /9 στο Metropolitan Expo – «Βρες το ναι σου» ανάμεσα σε 130+ εταιρείες

Ναυτιλία
03/09/2026 - 16:27

«Μπλακ άουτ» στα μεγάλα λιμάνια της Ασίας – Πάνω από τα μισά πλοία φτάνουν με καθυστέρηση

Πολιτική
03/09/2026 - 16:19

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα: Είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε

Εμπορεύματα
03/09/2026 - 16:15

Σε υψηλά έξι εβδομάδων οι τιμές πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Ανεμοδείκτης
03/09/2026 - 16:08

Δημοσκοπική επιβεβαίωση: παγερή αδιαφορία για τις εξαγγελίες στην ΔΕΘ

Πολιτική
03/09/2026 - 15:55

ΕΛΑΣ: Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οικονομικό πρόγραμμα για αξιολόγηση κόστους

Ειδήσεις
03/09/2026 - 15:48

Πρέβεζα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών υπόθεση παραμέλησης και υποσιτισμού τριών ανηλίκων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ