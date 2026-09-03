kariera.gr: Ημέρες Καριέρας στις 12 και 13 /9 στο Metropolitan Expo – «Βρες το ναι σου» ανάμεσα σε 130+ εταιρείες

Για 27η χρονιά στην Αθήνα, οι Ημέρες Καριέρας του kariera.gr επιστρέφουν και δίνουν το μεγάλο ραντεβού στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2026. Μετά την περσινή τεράστια επιτυχία, η εκδήλωση φιλοξενείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Metropolitan Expo, τελώντας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Η φετινή διοργάνωση είναι έτοιμη να προσφέρει μια ακόμα πιο αναβαθμισμένη και πλούσια εμπειρία, χτίζοντας ουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα σε υποψήφιους εργαζόμενους και εργοδότες.

«Βρες το ναι σου» ανάμεσα σε 130+ εργοδότες

Μια επαγγελματική πορεία δεν ξεκινάει μόνο όταν σε επιλέγουν, αλλά και όταν γνωρίζεις ότι μπορείς να επιλέξεις κι εσύ, με τους δικούς σου όρους. Οι Ημέρες Καριέρας δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν εργοδότες από κοντά, να συνομιλήσουν με στελέχη της αγοράς, να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα και να αποφασίσουν τι πραγματικά τους ταιριάζει.

Τι θα βρουν οι επισκέπτες στις Ημέρες Καριέρας

Συνεντεύξεις, συμβουλευτική, ομιλίες και πρακτικά εργαστήρια είναι μερικές μόνο από τις ευκαιρίες που περιμένουν τους επισκέπτες στις Ημέρες Καριέρας του kariera.gr. Αναλυτικά, φτάνοντας στο Metropolitan Expo, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε:

Περισσότερες από 130 εταιρείες: Δυνατότητα άμεσης επαφής με επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους και ενημέρωση για όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας.

Δυνατότητα άμεσης επαφής με επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους και ενημέρωση για όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας. Εξατομικευμένη Συμβουλευτική: Υποστήριξη από την εξειδικευμένη ομάδα Recruitment του kariera.gr.

Υποστήριξη από την εξειδικευμένη ομάδα Recruitment του kariera.gr. 48 Ομιλίες και Workshops: Δράσεις με στόχο την ανταλλαγή ιδεών, απόψεων, πρακτικών συμβουλών και επαγγελματικής έμπνευσης.

Δράσεις με στόχο την ανταλλαγή ιδεών, απόψεων, πρακτικών συμβουλών και επαγγελματικής έμπνευσης. Youth Corner: Πληροφορίες για το πώς προγράμματα όπως το Erasmus, ο εθελοντισμός και άλλες πρωτοβουλίες μπορούν να ανοίξουν νέες επαγγελματικές πόρτες.

Πληροφορίες για το πώς προγράμματα όπως το Erasmus, ο εθελοντισμός και άλλες πρωτοβουλίες μπορούν να ανοίξουν νέες επαγγελματικές πόρτες. Photobooth Area: Ειδικά διαμορφωμένο σημείο για να αποτυπώσουν οι επισκέπτες τις δικές τους στιγμές από τη φετινή διοργάνωση.

Ειδικά διαμορφωμένο σημείο για να αποτυπώσουν οι επισκέπτες τις δικές τους στιγμές από τη φετινή διοργάνωση. Gaming Area: Ένα ευχάριστο διάλειμμα από την αναζήτηση εργασίας, με κλασικά ηλεκτρονικά παιχνίδια (arcade) και εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας.

Η Μαντώ Πατσαούρα, CEO του Kariera Group, δήλωσε: «Στο kariera.gr πιστεύουμε ότι η εργασία είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια θέση ή έναν τίτλο. Είναι οι επιλογές που κάνουμε, οι άνθρωποι που συναντάμε και οι ευκαιρίες που μας εξελίσσουν και διαμορφώνουν την επαγγελματική μας διαδρομή. Γι’ αυτό θέλουμε να δημιουργούμε ουσιαστικές συνδέσεις ανάμεσα σε υποψηφίους και επιχειρήσεις, έχοντας πάντα τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Οι Ημέρες Καριέρας είναι ίσως η πιο ζωντανή έκφραση αυτής της φιλοσοφίας: ένας χώρος όπου χιλιάδες άνθρωποι και περισσότεροι από 130 εργοδότες συναντιούνται από κοντά, συζητούν, γνωρίζονται και ανακαλύπτουν νέες δυνατότητες. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία αλλάζει διαρκώς τον τρόπο που αναζητούμε εργασία και ταλέντο, η ανθρώπινη επαφή γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Με το “Βρες το ναι σου” θέλουμε φέτος να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη δύναμη της επιλογής. Να ενθαρρύνουμε κάθε επισκέπτη να γνωρίσει καλύτερα τις δυνατότητες που έχει μπροστά του, να αναζητήσει αυτό που του ταιριάζει πραγματικά και να κάνει το πρώτο ή το επόμενο επαγγελματικό του βήμα με μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση».

Η Αλίνα Παπαγεωργίου, Ομιλική Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Ομίλου ΔΕΗ, δήλωσε: «Στον Όμιλο ΔΕΗ, πιστεύουμε ότι το μέλλον δημιουργείται από ανθρώπους που θέλουν να εξελίσσονται, να καινοτομούν και να έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Ως ένας Powertech οργανισμός που μετασχηματίζεται διαρκώς, στηρίζουμε πρωτοβουλίες που μας φέρνουν κοντά με νέους και νέες που αναζητούν το επόμενο βήμα τους. Για αυτό συμμετέχουμε και φέτος στις Ημέρες Καριέρας by kariera.gr, με στόχο να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που θα διαμορφώσουν μαζί μας το αύριο. Σας προσκαλούμε να μας γνωρίσετε από κοντά στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου και να ανακαλύψετε όλα όσα γίνονται στη ΔΕΗ».

Υποτροφίες σπουδών για 6 τυχερούς στην Alphabet Education (Μητροπολιτικό Κολλέγιο/ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ)

Επισκέψου το περίπτερο της Alphabet Education, Χορηγό Εκπαίδευσης των Ημερών Καριέρας, και ενημερώσου για τις 6 υποτροφίες σπουδών που προσφέρει ο Όμιλος σε συνεργασία με το kariera.gr. Οι υποτροφίες αφορούν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο και μονοετή προγράμματα εξειδίκευσης στην ΑΚΜΗ και απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες της διοργάνωσης που θα επισκεφθούν το περίπτερό μας και θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

Δωρεάν συμμετοχή

Η είσοδος στις Ημέρες Καριέρας στο Metropolitan Expo είναι δωρεάν, με απαραίτητη προϋπόθεση την προεγγραφή των υποψηφίων, πατώντας εδώ.

Πρόσβαση και μεταφορά στον χώρο

Η πρόσβαση στο Metropolitan Expo είναι εύκολη: Εάν έρχεστε με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κατεβαίνετε στη στάση Δουκίσσης Πλακεντίας (μετρό ή προαστιακός) και επιβιβάζεστε στα λεωφορεία μεταφοράς (shuttle buses) που θα εκτελούν δρομολόγια προς και από την εκδήλωση δωρεάν. Εάν έρχεστε με αυτοκίνητο, υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης (parking) στις εγκαταστάσεις του Metropolitan Expo.

Platinum Sponsor: Όμιλος ΔΕΗ

Gold Sponsors: ΑΒ Βασιλόπουλος, Vodafone

Silver Sponsors: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, METRO AEBE

Χορηγός Εκπαίδευσης: Alphabet Education Group

Συμμετέχουσες Εταιρείες:

Accord Healthcare Μονοπρόσωπη Α.Ε | ADAC Service Hellas Single Member S.A. | AEGEAN | Affidea Greece | alfaomega Pharma Logistics | Alpha Bank A.E. | Alphabet Education Group | ALTEX S.A. (Funky Buddha) | ANFARM HELLAS S.A. | Archeiothiki S.A. | Asso.subsea | Bennett Βιομηχανία Φαρμάκων | BREAD FACTORY | Brink’s Hellas | Campeόn Gaming | Carglass® | Coca-Cola Τρία Έψιλον | Cooke HELLAS | Cosmos Sport | JD Sports | COSMOTE TELEKOM | CQS S.A. | Crats Fried Chicken | Deloitte Ελλάδος | DEMO A.B.E.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | Dialectica | DKG Telephone Media Services | Ebury Hellas | ELPEN | ENERCON | ENIA SA | EOS Greece | Esha - Βιομηχανία Ασφαλτικών, Χημικών & Μονωτικών Προϊόντων | Estarta Greece | Eurobank | EUROCATERING – Φρεσκούλης | FAMAR | Fenchurch Faris | FLEXO - SAXIONIS SA | FLEXOPACK ΑΕΒΕ | GEROLYMATOS INTERNATIONAL AEBE | Global Payments | H&M | HLEKTRISMOS.GR | ILVIEF SA | Inchcape Hellas | INTER CARS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ | Intrum | ISOMAT ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ,ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ | Jungheinrich Greece | KNAPP | KORRES | Kosmocar S.A. & Karenta S.A. | Lavipharm A.E. | L innominato Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕ | LEROY MERLIN | Lidl Ελλάς | LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. | LPP | MARKS AND SPENCER | MAS S.A. ADVANCED TECHNOLOGIES FOR POWER AND ENERGY | Medochemie Hellas A.E. | METRO ΑΕΒΕ | MINDYOURSTYLE | Mitsis Group | MOTOR OIL | Nespresso Professional | Συνέργια Α.Ε. | Nestlé Ελλάς | NEWALERT | NN Hellas | OB Streem | OK ANYTIME MARKET A.E. | Olympus Marine Group Inc. | Optima Group | PeopleCert | Pepco Greece | PepsiCo | PRO SALES SUPPORT | Protergia, η ενέργεια της METLEN | Public | RCG Group | STAMATOUKOS & PARTNERS | STARBUCKS | STOP ΑΕ | TaskUs | TITAN | TP Greece | TTEC | UNISON Facility & Human Solutions | UNIVERSAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Up Hellas | Veesion - The New Era Advertising Agency | Vodafone | Volton | WinMedica Pharmaceutical | Yodeck | ZIROGIANNIS Real Estate Specialists | ΑΒ Βασιλόπουλος | ΑΒΑΞ | ΑΔΜΗΕ | Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. | Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. | Γ.Β.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. | ΔΕΔΔΗΕ | ΔΕΣΦΑ | Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. | Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών | ΙΑΠΩΝΙΚΗ | Κωτσόβολος | Λακιώτης ΑΕ | ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ Α.Ε. | ΜΑΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε | Νova | Όμιλος Fourlis (Foot Locker, IKEA, INTERSPORT, Trade Logistics) | Ομίλος Saint-Gobain | Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ | Όμιλος ΔΕΗ | Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim | ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ | Όμιλος Καραμολέγκος | Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ | Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. | ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ/ Prisma Electronics SA | ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ | ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ

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