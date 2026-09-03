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Καφούνης: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο της ανάπτυξης
Οικονομία
17:10 - 03 Σεπ 2026

Καφούνης: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο της ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ολοκληρωμένο, πλήρως κοστολογημένο και τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του ελληνικού εμπορίου, με ορίζοντα το 2030, παρουσίασε η ΕΣΕΕ στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου ενόψει των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, αντιπροσωπεία της ΕΣΕΕ, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Σταύρο Καφούνη και τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα κ. Δώρου Καπράλου και των Αντιπροέδρων κας Φανής Μπλιούμη, κ. Βασίλη Παγώνη και κ. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, κατέθεσε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο παρεμβάσεων που δεν περιορίζεται στην κοστολόγησή τους, αλλά προσδιορίζει και τις πηγές εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων, καθώς και το θετικό αναπτυξιακό αποτύπωμα από την πλήρη εφαρμογή του Υπομνήματος.

Το σχέδιο της ΕΣΕΕ αναπτύσσεται σε τρεις στρατηγικούς άξονες:

  • Μείωση της γραφειοκρατίας και ουσιαστική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων και διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για ένα τρίπτυχο συγκεκριμένων, τεκμηριωμένων και κοστολογημένων παρεμβάσεων, που αποσκοπούν αφενός στην αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχονται σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφετέρου στη δημιουργία των προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο επίκεντρο των προτάσεων της ΕΣΕΕ βρίσκονται η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης για το εμπόριο και του τέλους επιτηδεύματος, η μείωση της προκαταβολής φόρου και των ασφαλιστικών εισφορών, η θέσπιση κινήτρων για τους συνεπείς φορολογούμενους και η δημιουργία ενός λειτουργικού ακατάσχετου λογαριασμού χωρίς περιορισμούς.

Παράλληλα, προτείνονται η ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις, η ενίσχυση της ρευστότητας και η ουσιαστική και ισότιμη πρόσβαση των ΜμΕ στη χρηματοδότηση, ώστε οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να μπορούν να επενδύουν, να αναπτύσσονται και να παραμένουν ανταγωνιστικές.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης δήλωσε:

«Οι προτάσεις μας είναι αποτέλεσμα πολύμηνης μελέτης του επιστημονικού επιτελείου της ΕΣΕΕ και συνιστούν μια συνεκτική πρόταση οικονομικής πολιτικής για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και το εμπόριο, με σαφή ορίζοντα το 2030 και στο επίκεντρο την πραγματική οικονομία.

Θέτουμε με σαφήνεια την ανάγκη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βρεθούν στο επίκεντρο της επόμενης αναπτυξιακής ημέρας της χώρας. Γιατί χωρίς ισχυρές, βιώσιμες και ανταγωνιστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρξει διατηρήσιμη ανάπτυξη, περισσότερες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και ισχυρή πραγματική οικονομία».

Ενόψει των αποφάσεων και των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ, η ΕΣΕΕ ζητά άμεσα, στοχευμένα και μετρήσιμα μέτρα που θα μειώσουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη, θα ενισχύσουν τη ρευστότητα, θα αποκαταστήσουν όρους υγιούς ανταγωνισμού, θα περιορίσουν το διοικητικό κόστος και θα διευκολύνουν την ουσιαστική πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Όπως τονίζει ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης, το μήνυμα είναι σαφές: «Η μικρομεσαία επιχείρηση δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά ένα δίκαιο, λειτουργικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ώστε να μπορεί να επιχειρεί, να επενδύει, να δημιουργεί και να αναπτύσσεται».

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