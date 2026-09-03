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Σε υψηλά έξι εβδομάδων οι τιμές πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Εμπορεύματα
16:15 - 03 Σεπ 2026

Σε υψηλά έξι εβδομάδων οι τιμές πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν την Πέμπτη (3/9) νέα υψηλά έξι εβδομάδων, καθώς οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και οι ανανεωμένες ισραηλινές απειλές κατά της Τεχεράνης ενέτειναν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά 1,02% στα 96,61 δολάρια το βαρέλι, ανακάμπτοντας από τις προηγούμενες απώλειες. Παράλληλα, το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο ή 1,56%, στα 92,43 δολάρια. Και τα δύο συμβόλαια κατευθύνονταν προς την τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση κερδών, έχοντας νωρίτερα αγγίξει υψηλά έξι εβδομάδων.

Ο υπουργός Υγείας του Ιράν δήλωσε ότι 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 108 τραυματίστηκαν στις αμερικανικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τρίτης σε διάφορα σημεία του Ιράν. Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν σε γαμήλια τελετή κοντά στις ακτές των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, από τις αμερικανικές επιθέσεις σκοτώθηκαν επίσης τρεις πιλότοι του ιρανικού στρατού.

Οι τελευταίες επιθέσεις σηματοδότησαν την πιο εκτεταμένη ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν από τον Ιούλιο, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται πλέον στον έβδομο μήνα του.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, επανέλαβε τις προειδοποιήσεις ότι το Ισραήλ θα «παραλύσει» τη στρατιωτική και πολιτική υποδομή του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών εγκαταστάσεων, εάν η Τεχεράνη εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του.

Ο αναλυτής της Saxo Bank, Ole Hansen, δήλωσε ότι οι δηλώσεις του Κατς συνέβαλαν στην τελευταία άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Μόλις έξι πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, έναντι 11 την προηγούμενη ημέρα και αρκετά λιγότερα από τον μέσο όρο των περίπου 13 πλοίων κατά το τελευταίο δεκαήμερο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία ναυσιπλοΐας που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη.

«Η αγορά πετρελαίου παραμένει σφιχτή, καθώς τα αποθέματα πετρελαίου εξακολουθούν να μειώνονται παγκοσμίως, γεγονός που μεταφράζεται σε υψηλότερες τιμές. Η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται επίσης να έχει προσφέρει κάποια στήριξη», δήλωσε ο αναλυτής ενέργειας της UBS, Giovanni Staunovo.

Την ίδια ώρα, το Ιράν πρόσθεσε περισσότερα πλοία στον κατάλογο των σκαφών που θεωρεί ότι δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες του και τα οποία, ως εκ τούτου, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμα, κατάσχεση ή κράτηση εάν επιχειρήσουν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Στο μεταξύ, το Ιράκ αύξησε τις εξαγωγές πετρελαίου του σε περίπου 2,34 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο, από περίπου 1,35 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Ιούλιο, σύμφωνα με δύο Ιρακινούς αξιωματούχους του ενεργειακού τομέα. Οι εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω και τον Σεπτέμβριο, καθώς οι σημαντικές εκπτώσεις στις τιμές και οι εγκρίσεις από το Ιράν για τη διέλευση ιρακινών δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ ενθάρρυναν τους αγοραστές.

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου κινούνται πτωτικά μετά τα υψηλά τριετίας που σημείωσαν την Τετάρτη, με απώλειες 1,5% στα 72,270 ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, ο χρυσός ενισχύεται κατά 2,35% στα 4.518,49 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι σημειώνει κέρδη της τάξης του 1,87% στα 66,688 δολάρια και ο χαλκός κερδίζει 0,91% στα 6,5 δολάρια.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο εμφανίζεται με απώλειες 0,28% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,162 δολάρια ανά ευρώ, ενώ με κέρδη εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας, αποδυναμωμένο κατά 0,17% στα 1,351 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζει ήπιες απώλειες 0,1% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,86 λίρα προς ευρώ.

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