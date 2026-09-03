ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα για 2.700 ανέργους στις περιοχές που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση

Νέες δυνατότητες απασχόλησης για 2.700 ανέργους στις περιοχές που έχουν επηρεαστεί από τη διαδικασία της απολιγνιτοποίησης προσφέρει η ΔΥΠΑ, μέσω ειδικού προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις ανοίγει την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, στις 13:00, και θα παραμείνει ενεργή μέχρι να απορροφηθεί ο πρόσθετος διαθέσιμος προϋπολογισμός. Για τη Δυτική Μακεδονία έχει προβλεφθεί πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 2.034.597,20 ευρώ.

Η δράση απευθύνεται σε ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ και αποτελεί μέρος του πλαισίου της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ). Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση των τοπικών οικονομιών στις περιοχές που έχουν δεχθεί τις συνέπειες από τον περιορισμό και το κλείσιμο των λιγνιτικών δραστηριοτήτων.

Ποιους αφορά η δράση της ΔΥΠΑ

Το πρόγραμμα φέρει την ονομασία «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στα ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης και Νήσων».

Οι θέσεις που επιχορηγούνται αφορούν 12μηνη πλήρη απασχόληση. Η επιδότηση καλύπτει μέρος ή ακόμη και το σύνολο του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο εργαζόμενος.

Για τους κοινούς ανέργους, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους, με το ανώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 829,50 ευρώ τον μήνα. Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, η συνολική επιδότηση μπορεί να φτάσει έως τα 9.954 ευρώ.

Διαφορετικό είναι το καθεστώς για τους ανέργους που εντάσσονται στην κατηγορία της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, καθώς στην περίπτωσή τους η επιχορήγηση μπορεί να καλύψει το 100% του κόστους. Το ποσό ανέρχεται έως τα 1.185 ευρώ μηνιαίως, ενώ για ολόκληρη τη διάρκεια των 12 μηνών μπορεί να φτάσει συνολικά τα 14.220 ευρώ.

Στην ειδική αυτή κατηγορία εντάσσονται εργαζόμενοι που είχαν απασχοληθεί σε δραστηριότητες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία συρρίκνωσης εξαιτίας της ενεργειακής μετάβασης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εξόρυξη λιγνίτη, η συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και συναφείς δραστηριότητες που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση.

Ποιες περιοχές εντάσσονται στο πρόγραμμα

Γεωγραφικά, η δράση καλύπτει τη Δυτική Μακεδονία, τη Μεγαλόπολη και τους όμορους δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας.

Στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνονται επίσης μικρά νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και η Γαύδος στην Κρήτη.

Μέσω του προγράμματος επιδιώκεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε περιοχές που έχουν αντιμετωπίσει σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες από την απολιγνιτοποίηση. Παράλληλα, στόχος είναι να ενισχυθεί η τοπική απασχόληση και να υποστηριχθεί η μετάβαση των συγκεκριμένων περιοχών σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.

Στη Μεγαλόπολη, στους όμορους δήμους και στα μικρά νησιά που περιλαμβάνονται στη δράση, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο συνολικός συγχρηματοδοτούμενος δημόσιος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 29.963.800 ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με εθνικούς πόρους.

Όλες οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια ένταξης, τη διαδικασία αξιολόγησης και τους όρους συμμετοχής καθορίζονται στη δημόσια πρόσκληση της ΔΥΠΑ.