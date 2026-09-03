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Το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» φέρνει την απόλυτη εμπειρία McLaren στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:25 - 03 Σεπ 2026

Το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» φέρνει την απόλυτη εμπειρία McLaren στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ

Reporter.gr Newsroom
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Πώς μπορείτε να αναβαθμίσετε την εμπειρία σας σε ένα κατάστημα Allwyn ή στο allwyn.gr  

Η Allwyn φέρνει στην Αθήνα μία ανεπανάληπτη εμπειρία motorsport με το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”. Στις 3 Οκτωβρίου, το ΟΑΚΑ θα μετατραπεί στον απόλυτο προορισμό για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Χάρη στην Allwyn, οι fans θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα εντυπωσιακό showrun με το showcar της McLaren και την εμβληματική McLaren του Ayrton Senna, που θα τρέξουν σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Ορισμένοι τυχεροί έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν την εμπειρία τους και να αποκτήσουν VIP πρόσβαση σε αποκλειστικά προνόμια.

Όσοι θέλουν να διεκδικήσουν αυτή την αναβαθμισμένη εμπειρία μπορούν να επισκεφθούν ένα κατάστημα Allwyn και να σκανάρουν το σχετικό QR Code ή να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μέσω του allwyn.gr.

Τα αποκλειστικά προνόμια που θα απολαύσουν οι τυχεροί

Η VIP εμπειρία των νικητών θα περιλαμβάνει hot laps με το Allwyn McLaren Supercar από τη θέση του συνοδηγού, αποκλειστικό merch, προνομιακές θέσεις θέασης για το showrun, meet & greet με προσωπικότητες της παγκόσμιας σκηνής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς και πρόσβαση στα γκαράζ της βρετανικής ομάδας μέσα από ένα μοναδικό behind-the-scenes tour.

Η αντίστροφη μέτρηση για το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” έχει ήδη ξεκινήσει. Στις 3 Οκτωβρίου, το ΟΑΚΑ θα γεμίσει με τον ήχο των κινητήρων, την ενέργεια του motorsport και χιλιάδες fans. Για κάποιους, όμως, η εμπειρία θα είναι κάτι περισσότερο από μια θέση στην κερκίδα – θα είναι η ευκαιρία να βρεθούν πιο κοντά από ποτέ στον κόσμο της McLaren Racing και της Allwyn.

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