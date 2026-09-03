Ίσοι όροι και θεσμική εκπροσώπηση ζητά ο ΕΣΠ στις πρωτοβουλίες για τα σχολικά είδη

Οι πρωτοβουλίες για μειωμένες τιμές στα σχολικά είδη πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμετοχή ολόκληρης της αγοράς και των θεσμοθετημένων φορέων της.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να βρίσκεται προ των πυλών και τις οικογένειες να προχωρούν ήδη στην προμήθεια των απαραίτητων σχολικών ειδών, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς αντιμετωπίζει θετικά κάθε πρωτοβουλία που έχει ως στόχο τη συγκράτηση των τιμών και την προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών.

Η πρόσφατη πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για μειωμένες τιμές σε εκατοντάδες κωδικούς σχολικών ειδών κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται ανάλογες δράσεις δημιουργεί ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και τους όρους του ανταγωνισμού.

Όταν μια εμπορική πρωτοβουλία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή και την επίσημη προβολή της Πολιτείας, πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν δημιουργείται, άμεσα ή έμμεσα, κατεύθυνση του καταναλωτή προς συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή αλυσίδες.

Η Πολιτεία οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή και να ενισχύει τον ανταγωνισμό, χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες που μπορεί να εκληφθούν ως προνομιακή προβολή συγκεκριμένων εμπορικών σχημάτων.

Η αγορά δεν είναι ένα μέρος της. Είναι το σύνολό της.

Περιλαμβάνει τις μεγάλες αλυσίδες, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τα εξειδικευμένα καταστήματα και, στην προκειμένη περίπτωση, τα βιβλιοπωλεία και χαρτοπωλεία που δραστηριοποιούνται στον Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα.

Για τον λόγο αυτό, σε πρωτοβουλίες εθνικής εμβέλειας που επηρεάζουν άμεσα έναν ολόκληρο εμπορικό κλάδο, το σύνολο της αγοράς πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκπροσωπείται μέσω των θεσμοθετημένων φορέων του.

Η θεσμική εκπροσώπηση της αγοράς δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε τα μέτρα που σχεδιάζονται να λαμβάνουν υπόψη τη διάρθρωση του ελληνικού εμπορίου και να αποφεύγονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

Τα βιβλιοπωλεία και τα χαρτοπωλεία του Πειραιά, όπως και οι αντίστοιχες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, διαθέτουν υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης, σημαντική ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση, καθώς και ανταγωνιστικές εμπορικές προτάσεις. Αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της αγοράς σχολικών ειδών και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον σχεδιασμό πρωτοβουλιών που αφορούν τον συγκεκριμένο κλάδο.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς υπογραμμίζει, ότι η καλύτερη προστασία του καταναλωτή δεν επιτυγχάνεται με τον περιορισμό των επιλογών του, αλλά με το ακριβώς αντίθετο: με περισσότερες επιχειρήσεις, περισσότερες επιλογές και περισσότερο ανταγωνισμό.

Ο πραγματικός και ισότιμος ανταγωνισμός στο σύνολο της αγοράς είναι εκείνος που οδηγεί σε καλύτερες τιμές, υψηλότερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή.

Για τον λόγο αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, τόσο στην παρούσα όσο και σε μελλοντικές αντίστοιχες πρωτοβουλίες, να διασφαλίζει εξαρχής τη συμμετοχή των θεσμοθετημένων φορέων της αγοράς και να παρέχει πραγματική δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων.

Στόχος όλων μας πρέπει να είναι μια αγορά που λειτουργεί με ίσους όρους, προσφέρει πραγματικές επιλογές και αξιοποιεί τον ανταγωνισμό προς όφελος της κοινωνίας και του καταναλωτή.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος: «Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, προτεραιότητα όλων μας πρέπει να είναι η στήριξη της οικογένειας και του καταναλωτή. Η αγορά, όμως, είναι το σύνολό της και δεν μπορεί ο καταναλωτής να κατευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, προς συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Περισσότερος και ισότιμος ανταγωνισμός σημαίνει περισσότερες επιλογές, καλύτερες τιμές, καλύτερη ποιότητα και καλύτερη εξυπηρέτηση. Σε κάθε αντίστοιχη πρωτοβουλία, οι θεσμοθετημένοι φορείς της αγοράς πρέπει να συμμετέχουν εξαρχής στον διάλογο.»