«Μπλακ άουτ» στα μεγάλα λιμάνια της Ασίας – Πάνω από τα μισά πλοία φτάνουν με καθυστέρηση

Ένα νέο κύμα αναταραχής απειλεί τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς περισσότερα από τα μισά πλοία που καταπλέουν στα μεγαλύτερα λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων της Ασίας φτάνουν πλέον με καθυστέρηση.

Ακραία καιρικά φαινόμενα, συμφόρηση στους τερματικούς σταθμούς και ευρύτερες διαταραχές στη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών έχουν επιδεινώσει σημαντικά την αξιοπιστία των δρομολογίων, με το πρόβλημα να αποκτά πλέον παγκόσμιες διαστάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Sea-Intelligence, και τα 14 μεγαλύτερα λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων της Ασίας κατέγραψαν επιδείνωση στην έγκαιρη άφιξη των πλοίων, εξέλιξη που δημιουργεί φόβους ότι το κύμα καθυστερήσεων θα περάσει σύντομα στις βασικές εμπορικές γραμμές Ασίας–Ευρώπης και Ασίας–Βόρειας Αμερικής.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στα δύο μεγαλύτερα λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων του κόσμου, τη Σαγκάη και το Ningbo-Zhoushan, τα οποία έχουν βρεθεί φέτος αντιμέτωπα με διαδοχικά ακραία καιρικά φαινόμενα και τυφώνες.

Στο Ningbo, που κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναδείχθηκε στο δεύτερο μεγαλύτερο container port παγκοσμίως, η αξιοπιστία των δρομολογίων υποχώρησε τον Ιούλιο κατά 20,1 ποσοστιαίες μονάδες, στο 34,6%.

Ακόμη χειρότερη είναι η εικόνα στη Σαγκάη, όπου η αξιοπιστία μειώθηκε κατά 19,2 ποσοστιαίες μονάδες και περιορίστηκε μόλις στο 21%. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν τέσσερα στα πέντε πλοία δεν έφτασαν σύμφωνα με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.

Τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των κορυφαίων ασιατικών λιμανιών παρουσίασε το Yantian στη Νότια Κίνα, όπου η αξιοπιστία μειώθηκε κατά 23,5 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 48,3%. Στο Χονγκ Κονγκ η πτώση έφτασε τις 20,4 μονάδες, με την αξιοπιστία στο 51,6%.

Οι πιέσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην Κίνα. Στη Σιγκαπούρη, το μεγαλύτερο κέντρο μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, η αξιοπιστία των δρομολογίων μειώθηκε τον Ιούλιο κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες και περιορίστηκε στο 43,2%. Ακόμη χαμηλότερα βρέθηκε το Port Klang της Μαλαισίας, με μόλις 33,3%, ενώ στο Busan της Νότιας Κορέας η αξιοπιστία διαμορφώθηκε στο 40,9%.

Η ταυτόχρονη επιδείνωση σε τόσο μεγάλο αριθμό κομβικών λιμανιών έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι καθυστερήσεις τείνουν να λειτουργούν αλυσιδωτά. Ένα containership που καθυστερεί σε ένα μεγάλο ασιατικό λιμάνι δεν επηρεάζει μόνο το συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Φθάνει αργότερα στον επόμενο προορισμό, χάνει προκαθορισμένα παράθυρα πρόσδεσης και μεταφέρει την καθυστέρηση σε ολόκληρη την αλυσίδα του ταξιδιού του. Έτσι, μια αρχική αναστάτωση στην Ασία μπορεί μέσα σε λίγες εβδομάδες να εμφανιστεί σε ευρωπαϊκά ή αμερικανικά λιμάνια.

Η επιδείνωση στα μεγάλα ασιατικά λιμάνια έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη συνολική αξιοπιστία της liner ναυτιλίας.

Σύμφωνα με τη Sea-Intelligence, η παγκόσμια αξιοπιστία των δρομολογίων στα containerships υποχώρησε στο 56,1%, σημειώνοντας πτώση 6,1 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε έναν μήνα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τον Ιανουάριο του 2021, δηλαδή από την κορύφωση των προβλημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά την περίοδο της πανδημίας.

Η εικόνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή συμπίπτει με τη συνεχιζόμενη παράκαμψη της Ερυθράς Θάλασσας από σημαντικό αριθμό γραμμών Ασίας–Ευρώπης.

Εδώ και περίπου δυόμισι χρόνια, πολλές υπηρεσίες μεταξύ Ασίας και Ευρώπης έχουν εκτραπεί μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας εξαιτίας των κινδύνων ασφαλείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιλογή αυτή αυξάνει σημαντικά τις αποστάσεις και τον χρόνο ταξιδιού, απορροφώντας παράλληλα μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Η συμφόρηση στην Ασία δημιουργεί τώρα πρόσθετη πίεση στις εταιρείες να περιορίσουν τους χρόνους ταξιδιού και να εξετάσουν την επιστροφή στη συντομότερη διαδρομή μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, παρά το γεγονός ότι οι κίνδυνοι ασφαλείας δεν έχουν εξαφανιστεί.

Το δίλημμα για τις ναυτιλιακές εταιρείες είναι πλέον οξύ. Από τη μία πλευρά βρίσκεται ο γεωπολιτικός κίνδυνος της Ερυθράς Θάλασσας και από την άλλη η ανάγκη να αποκατασταθεί η αξιοπιστία των δρομολογίων και να περιοριστούν οι καθυστερήσεις.

Η επιλογή δεν αφορά μόνο τους μεταφορείς. Εάν το σημερινό κύμα συμφόρησης μεταφερθεί από την Ασία στις μεγάλες γραμμές Ανατολής–Δύσης, οι επιπτώσεις μπορούν να φτάσουν στους εισαγωγείς, στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τελικά στους καταναλωτές, ιδιαίτερα εάν η αναστάτωση συμπέσει με περίοδο αυξημένης ζήτησης.

Η εικόνα του καλοκαιριού του 2026 υπενθυμίζει τελικά πόσο εύθραυστη παραμένει η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Ένας τυφώνας στην Κίνα, η συμφόρηση στη Σιγκαπούρη και η γεωπολιτική ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα μπορεί να είναι διαφορετικά γεγονότα στον χάρτη, αλλά για ένα εμπορευματοκιβώτιο που ταξιδεύει από την Ασία προς την Ευρώπη αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας.