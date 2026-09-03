Fais: Νέα επιχειρηματική δομή με συγχώνευση θυγατρικών – Στόχος αύξηση EBITDA και ταμειακών ροών

Τα διοικητικά συμβούλια και ο διαχειριστής των ανωτέρω εταιρειών έκριναν ότι η συγχώνευση εξυπηρετεί τα συμφέροντα αμφοτέρων. Με την συγχώνευση δι απορροφήσεως των Απορροφώμενων επιδιώκεται η δυναμική επέκταση της Απορροφώσας στα επενδυτικά ακίνητα και στην λιανική πώληση και η μείωση των λειτουργικών εξόδων. Σκοπός της συγχώνευσης είναι η εκμετάλλευση των ακινήτων της 2ης Απορροφώμενης Εταιρείας και η λειτουργία της λιανικής πώλησης του σήματος “LEVI'S” της 1ης Απορροφώμενης Εταιρείας ώστε να είναι στο ίδιο ΑΦΜ τόσο η χονδρική όσο και η λιανική δραστηριότητα.
Επιπρόσθετα μέσω της συγχώνευσης επιδιώκεται η μετάβαση της Απορροφώσας σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο θα μεγιστοποιεί την αξία των μετοχών μέσα από την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και του EBITDA, την δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών, την διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών.
Επιπρόσθετα μέσω της συγχώνευσης επιδιώκεται η μετάβαση της Απορροφώσας σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο θα μεγιστοποιεί την αξία των μετοχών μέσα από την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και του EBITDA, την δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών, την διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών.