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Fais: Νέα επιχειρηματική δομή με συγχώνευση θυγατρικών – Στόχος αύξηση EBITDA και ταμειακών ροών
Ανακοινώσεις
18:35 - 03 Σεπ 2026

Fais: Νέα επιχειρηματική δομή με συγχώνευση θυγατρικών – Στόχος αύξηση EBITDA και ταμειακών ροών

Reporter.gr Newsroom
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Η Φάις Συμμετοχών Α.Ε., με διακριτικό τίτλο «Fais Group» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι, κατά τις από 01.09.2026 αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων και του διαχειριστή των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών «THE DENIM CO. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Απορροφώμενη Εταιρεία 1» ή «Απορροφώμενη 1») και της «Α.Μ. GENCOM ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Απορροφώμενη Εταιρεία 2» ή «Απορροφώμενη 2») από την «SPORTSWIND ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (εφεξής η «Απορροφώσα Εταιρεία» ή «Απορροφώσα») εγκρίθηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως των «THE DENIM CO. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Α.Μ. GENCOM ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  από την SPORTSWIND ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4601/2019, 4548/2018, 4072/2012 και 5162/2024. 

Τα διοικητικά συμβούλια και ο διαχειριστής των ανωτέρω εταιρειών έκριναν ότι η συγχώνευση εξυπηρετεί τα συμφέροντα αμφοτέρων. Με την συγχώνευση δι απορροφήσεως των Απορροφώμενων επιδιώκεται η δυναμική επέκταση της Απορροφώσας στα επενδυτικά ακίνητα και στην λιανική πώληση και η μείωση των λειτουργικών εξόδων. Σκοπός της συγχώνευσης είναι η εκμετάλλευση των ακινήτων της 2ης Απορροφώμενης Εταιρείας και η λειτουργία της λιανικής πώλησης του σήματος “LEVI'S” της 1ης Απορροφώμενης Εταιρείας ώστε να είναι στο ίδιο ΑΦΜ τόσο η χονδρική όσο και η λιανική δραστηριότητα.

Επιπρόσθετα μέσω της συγχώνευσης επιδιώκεται η μετάβαση της Απορροφώσας σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο θα μεγιστοποιεί την αξία των μετοχών μέσα από την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και του EBITDA, την δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών, την διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών.

Επιπρόσθετα μέσω της συγχώνευσης επιδιώκεται η μετάβαση της Απορροφώσας σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο θα μεγιστοποιεί την αξία των μετοχών μέσα από την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και του EBITDA, την δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών, την διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών.

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