Παγκόσμιο κρασάρισμα για το ChatGPT – Εκτός λειτουργίας οι υπηρεσίες της OpenAI

Χρήστες από διάφορες περιοχές ανέφεραν διακοπές στις υπηρεσίες της OpenAI την Πέμπτη (3/9).

Ο ιστότοπος παρακολούθησης διακοπών λειτουργίας Downdetector κατέγραψε αύξηση στις αναφορές. Οι αναφορές των χρηστών στην πλατφόρμα έφτασαν σε αριθμό άνω των 30.000 μέσα σε μία ώρα. Τα στοιχεία δείχνουν προβλήματα όταν οι χρήστες προσπαθούσαν να έχουν πρόσβαση στο ChatGPT, να υποβάλουν ερωτήματα και να ανοίξουν σελίδες του συστήματος.

Η ανάλυση των αναφορών εντόπισε το ChatGPT ως την πηγή της πλειοψηφίας των ειδοποιήσεων. Οι χρήστες ανέφεραν δυσκολίες στη φόρτωση συνομιλιών, στη λήψη απαντήσεων σε ερωτήσεις και στη σύνδεση στους λογαριασμούς τους. Οι αναφορές ανέφεραν επίσης διακοπές στη λειτουργία εφαρμογών για smartphone και στην πρόσβαση στο Codex. Η διακοπή της υπηρεσίας ανέστειλε τις αλληλεπιδράσεις τόσο για χρήστες που χρησιμοποιούσαν προγράμματα περιήγησης ιστού όσο και για συσκευές που εκτελούσαν λογισμικό-πελάτες.

Η OpenAI διαχειρίζεται εργαλεία που περιλαμβάνουν το ChatGPT, το σύστημα δημιουργίας εικόνων DALL-E και τη διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών για προγραμματιστές. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, τα αιτήματα που αποστέλλονταν στη διεπαφή επέστρεφαν μηνύματα σφάλματος ή έληγαν πριν ολοκληρωθούν. Προγραμματιστές και επιχειρήσεις που συνδέουν εργαλεία με την υποδομή ανέφεραν διακοπή των ροών εργασίας και της αυτοματοποίησης εργασιών.

Οι χρήστες στράφηκαν σε κανάλια επικοινωνίας και φόρουμ στο Διαδίκτυο για να αναφέρουν τη συμπεριφορά της υπηρεσίας και να μοιραστούν στιγμιότυπα οθόνης από παράθυρα διαλόγου σφαλμάτων. Η OpenAI διατηρεί έναν πίνακα ελέγχου κατάστασης για να δημοσιεύει έρευνες περιστατικών, επιπτώσεις στην υπηρεσία και πρόοδο αποκατάστασης. Οι χρήστες συνέχισαν να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και διακοπές λειτουργίας, ενώ τα συστήματα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν συνδέσεις με τους διακομιστές.

Διακοπές λειτουργίας των διαδικτυακών πλατφορμών συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ενημερώσεων διακομιστών, αιχμών κυκλοφορίας, βλαβών υλικού ή σφαλμάτων δρομολόγησης δικτύου. Τα αρχεία διακοπών λειτουργίας δείχνουν ότι η αποκατάσταση των πλατφορμών ακολουθεί έρευνα από το τεχνικό προσωπικό, επανεκκίνηση των διακομιστών και ανακατανομή της κυκλοφορίας. Οι χρήστες παρακολουθούν τις σελίδες κατάστασης για επιβεβαίωση της επίλυσης των προβλημάτων και της αποκατάστασης των λειτουργιών της πλατφόρμας.