Χρηματιστήριο: Ισχυρό comeback με κέρδη 1,62% – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

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Ανοδικά κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη (3/9), καλύπτοντας μέρος των απωλειών των προηγούμενων συνεδριάσεων, με την αγορά να βρίσκει στήριξη στα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων ημερών και στην υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με ισχυρή άνοδο 1,62%, στις 2.691,31 μονάδες. Η τζίρος ανήλθε στα 288,334 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε 34.128.393 τεμάχια.

Στο τραπεζικό ταμπλό, η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 2,33%, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε άνοδο 1,80%, η Eurobank έκλεισε με κέρδη 1,55%, ενώ η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 2,31%.

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψαν και άλλες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η Lamda σημείωσε άνοδο 7,61%, η Cenergy ενισχύθηκε κατά 3,77%, η Motor Oil κατέγραψε κέρδη 2,95%, ενώ η ΔΕΗ έκλεισε στο +1,68%.

Η Metlen, η οποία ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στρατηγική συνεργασία με την Coca-Cola 3E, ενισχύθηκε κατά 1,85%.

Στα λοιπά εταιρικά νέα, η Ideal Holdings ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων κατά 27% στα 274,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο, ενώ γνωστοποίησε και την εξαγορά του 25% της Kymora έναντι 118,8 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η Jumbo ανακοίνωσε την πρόθεσή της για έκτακτη διανομή 1 ευρώ ανά μετοχή. Οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 5,8% στο οκτάμηνο, ενώ τον Αύγουστο η αύξηση ανήλθε στο 9%.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ