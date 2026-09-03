Χρηματιστήριο: Ισχυρό comeback με κέρδη 1,62% – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με ισχυρή άνοδο 1,62%, στις 2.691,31 μονάδες. Η τζίρος ανήλθε στα 288,334 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε 34.128.393 τεμάχια.
Στο τραπεζικό ταμπλό, η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 2,33%, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε άνοδο 1,80%, η Eurobank έκλεισε με κέρδη 1,55%, ενώ η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 2,31%.
Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψαν και άλλες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η Lamda σημείωσε άνοδο 7,61%, η Cenergy ενισχύθηκε κατά 3,77%, η Motor Oil κατέγραψε κέρδη 2,95%, ενώ η ΔΕΗ έκλεισε στο +1,68%.
Η Metlen, η οποία ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στρατηγική συνεργασία με την Coca-Cola 3E, ενισχύθηκε κατά 1,85%.
Στα λοιπά εταιρικά νέα, η Ideal Holdings ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων κατά 27% στα 274,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο, ενώ γνωστοποίησε και την εξαγορά του 25% της Kymora έναντι 118,8 εκατ. ευρώ.
Τέλος, η Jumbo ανακοίνωσε την πρόθεσή της για έκτακτη διανομή 1 ευρώ ανά μετοχή. Οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 5,8% στο οκτάμηνο, ενώ τον Αύγουστο η αύξηση ανήλθε στο 9%.
Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ