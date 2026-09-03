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ΗΠΑ: Οριακή αύξηση στις νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας
Ειδήσεις
17:15 - 03 Σεπ 2026

ΗΠΑ: Οριακή αύξηση στις νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Reporter.gr Newsroom
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Μικρή αύξηση σημείωσε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέα αίτηση για επίδομα ανεργίας την προηγούμενη εβδομάδα, σε μια ένδειξη ότι η αγορά εργασίας παραμένει σχετικά σταθερή.  

Συγκεκριμένα, οι νέες αιτήσεις διαμορφώθηκαν στις 206.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 29 Αυγούστου, από 204.000 μία εβδομάδα νωρίτερα. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει ελαφρώς χαμηλότερο αριθμό, στις 205.000 αιτήσεις.

Σε ό,τι αφορά τον μέσο όρο των αιτήσεων για τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, ο οποίος θεωρείται πιο αξιόπιστος δείκτης της τάσης στην αγορά εργασίας, καθώς επηρεάζεται λιγότερο από τις εβδομαδιαίες διακυμάνσεις, αυξήθηκε στις 207.250, από 203.250 την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, αυξήθηκε και ο αριθμός των Αμερικανών που συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Ο σχετικός αριθμός ανήλθε στα 1,79 εκατ., από 1,771 εκατ. μία εβδομάδα νωρίτερα.

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