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Πέθανε στα 55 του ο συνδημιουργός του Call of Duty, Βινς Ζαμπέλα
Ειδήσεις
08:45 - 23 Δεκ 2025

Πέθανε στα 55 του ο συνδημιουργός του Call of Duty, Βινς Ζαμπέλα

Reporter.gr Newsroom
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Σε ηλικία 55 ετών έχασε τη ζωή του ο συνδημιουργός της ιδιαίτερα δημοφιλούς σειράς βιντεοπαιχνιδιών Call of Duty, Βινς Ζαμπέλα, έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια.

Την είδηση του θανάτου του Αμερικανού σχεδιαστή επιβεβαίωσε η Electronic Arts, στην οποία ανήκει η Respawn Entertainment, το στούντιο που είχε συνιδρύσει.

Ο Ζαμπέλα επέβαινε σε Ferrari μαζί με ακόμη ένα άτομο, όταν το πολυτελές όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στο πλάι του δρόμου και τυλίχθηκε στις φλόγες. Το δυστύχημα καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο.

«Πρόκειται για μια τεράστια απώλεια και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Βινς, στους κοντινούς του ανθρώπους και σε όλους όσους επηρέασε μέσα από το έργο του», ανέφερε εκπρόσωπος της Electronic Arts στο BBC.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο συνοδηγός εκσφενδονίστηκε από το όχημα, ενώ ο οδηγός εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος από τους δύο οδηγούσε, ωστόσο και οι δύο έχασαν τη ζωή τους. Η τροχαία της Καλιφόρνια δήλωσε ότι, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο, χτύπησε σε τσιμεντένιο φράγμα και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο Ζαμπέλα συνδημιούργησε το Call of Duty το 2003 μαζί με τους Τζέισον Γουεστ και Γκραντ Κόλιερ. Εμπνευσμένο από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το παιχνίδι έχει ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, καθιστώντας την Activision της Microsoft μία από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες στον χώρο των videogames. Παράλληλα, έχει αποτελέσει τη βάση για μια επερχόμενη ταινία live-action.

Το Call of Duty δεν ήταν η μοναδική επιτυχία του Ζαμπέλα, καθώς είχε συμβάλει και στη δημιουργία άλλων γνωστών τίτλων, όπως τα Medal of Honor, Titanfall και Apex Legends.

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