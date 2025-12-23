Η ναυτιλία όμηρος της γεωπολιτικής αστάθειας

Έξι χρόνια μετά το πρώτο σοκ της πανδημίας, η διεθνής ναυτιλία εξακολουθεί να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον μόνιμης αναστάτωσης. Για όσους παρακολουθούν τις αγορές, η περίοδος όπου η πορεία των ναύλων και των επενδύσεων εξηγούνταν κυρίως από την προσφορά, τη ζήτηση και τον οικονομικό κύκλο μοιάζει πλέον μακρινή. Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν αναγκαία, αλλά δεν αρκούν.

Το 2025 επιβεβαίωσε με τον πιο καθαρό τρόπο ότι η ναυτιλία έχει μετατραπεί σε εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης. Οι εμπορικές ροές δεν επηρεάζονται μόνο από δασμούς και αντίμετρα, αλλά και από στοχευμένες παρεμβάσεις στο επίπεδο των λιμένων, των διαδρόμων μεταφοράς και της πρόσβασης συγκεκριμένων στόλων σε κρίσιμες υποδομές. Η εμπειρία του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ–Κίνας επανέρχεται με διαφορετικά μέσα, αλλά με την ίδια λογική αντιπαράθεσης.

Παρά τη συμφωνία προσωρινής αποκλιμάκωσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, οι βασικοί περιορισμοί στο διμερές εμπόριο παραμένουν. Οι υψηλοί δασμοί σε αμερικανικά προϊόντα συνεχίζουν να περιορίζουν τους όγκους, χωρίς όμως να προκαλούν γενικευμένη κατάρρευση της ναυτιλιακής ζήτησης.

Σε αγορές όπου υπάρχουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας, οι ροές απλώς αναδιατάσσονται. Η αντικατάσταση των αμερικανικών φορτίων από φορτία της Νοτίου Αμερικής ή άλλων κρατών δεν μειώνει τη συνολική ανάγκη για θαλάσσιες μεταφορές, αλλά αλλάζει τη γεωγραφία τους.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Μέση Ανατολή. Η συζήτηση για ενδεχόμενη επιστροφή στην κανονικότητα στη διώρυγα του Σουέζ επανέρχεται περιοδικά, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ουσιαστικά τα δεδομένα. Η παράκαμψη μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας έχει ενσωματωθεί στη λειτουργία της αγοράς.

Το πρόσθετο κόστος δεν είναι αρκετό για να επιβάλει πολιτική ή εμπορική πίεση υπέρ της επιστροφής στις παλαιές διαδρομές, ενώ οι πλοιοκτήτες και οι ασφαλιστές προτιμούν τη λύση που μειώνει τον επιχειρησιακό κίνδυνο. Σε γεωπολιτικούς όρους, ο έλεγχος ενός τόσο κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος αποδεικνύεται εύκολος στη διατήρηση και εξαιρετικά δύσκολος στην ανατροπή.

Στο ίδιο πλαίσιο αβεβαιότητας εντάσσεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ακόμη και αν προκύψει κάποια μορφή κατάπαυσης του πυρός, η πλήρης αποκατάσταση των εμπορικών σχέσεων με τη Ρωσία, ιδιαίτερα για την Ευρώπη, παραμένει μακρινός στόχος.

Οι κυρώσεις δεν αίρονται αυτόματα και η πολιτική βούληση για μια συνολική επαναφορά της προ του 2022 κατάστασης είναι περιορισμένη. Το μόνο ρεαλιστικό πεδίο σύγκλισης θα μπορούσε να είναι η σταδιακή απόσυρση και διάλυση πλοίων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», με όφελος τόσο για την ασφάλεια όσο και για την ισορροπία της αγοράς.

Παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, η ζήτηση για βασικά εμπορεύματα έχει αποδειχθεί ανθεκτική. Η προοπτική αποκλιμάκωσης των επιτοκίων ενισχύει τις προσδοκίες για βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην Κίνα, η κρίση στον κλάδο των ακινήτων συνεχίζει να λειτουργεί ανασταλτικά, αλλά η βαρύτητά της στην ευρύτερη οικονομία έχει μειωθεί, καθώς η βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας και οι εξαγωγές διατηρούν δυναμική.

Η βασική πηγή ανησυχίας για τη ναυτιλία δεν προέρχεται τόσο από τη ζήτηση, όσο από την προσφορά. Ο ρυθμός αύξησης του στόλου επιταχύνεται σχεδόν σε όλους τους τομείς, δημιουργώντας πιέσεις που δεν μπορούν να απορροφηθούν επ’ αόριστον από την παγκόσμια αστάθεια. Σε κλάδους όπως τα chemical tankers, τα product tankers και τα πλοία LNG, η ανισορροπία μεταξύ νέων παραδόσεων και πραγματικής ζήτησης αρχίζει να γίνεται δομικό πρόβλημα.

Τα τελευταία χρόνια, η ναυτιλία ευνοήθηκε από μια αλληλουχία έκτακτων γεγονότων που περιόρισαν την αποτελεσματική προσφορά χωρητικότητας. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν αυτή η κατάσταση θα αλλάξει, αλλά πότε. Όταν η γεωπολιτική ένταση πάψει να λειτουργεί ως μηχανισμός απορρόφησης της υπερπροσφοράς, οι αγορές θα αναγκαστούν να επιστρέψουν στα βασικά μεγέθη.

Μέχρι τότε, η εμπειρία δείχνει ότι το κλίμα και η ψυχολογία της αγοράς συνεχίζουν να υπερισχύουν της ψυχρής ανάλυσης. Στη ναυτιλία, όσο κι αν αλλάζουν οι συνθήκες, ένα πράγμα παραμένει σταθερό, το συναίσθημα εξακολουθεί να προηγείται των αριθμών.