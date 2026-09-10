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Θάνατος Μαζωνάκη: Σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο
Ειδήσεις
19:37 - 10 Σεπ 2026

Θάνατος Μαζωνάκη: Σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο

Reporter.gr Newsroom
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Τη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη διέταξε ο εισαγγελέας, μετά την έρευνα που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI στο ιατρείο στο Κολωνάκι και τα στοιχεία που βρέθηκαν.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με το ενδιαφέρον των Αρχών να επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στο ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου πραγματοποιήθηκε πολύωρη έρευνα.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας από τα στελέχη του ελληνικού FBI, οι δύο γιατροί μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου αναμενόταν η απόφαση του εισαγγελέα για την αντιμετώπισή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της, καθώς τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί, δεν συμβάδιζαν με τα λεγόμενά της.

Από το ιδιωτικό ιατρείο οι αστυνομικοί απομάκρυναν, λίγο πριν από τις 16:00, τέσσερις μεγάλες σακούλες με την ένδειξη «evidence», στις οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περιλαμβάνονταν ευρήματα που κρίθηκαν σημαντικά για την έρευνα. Περίπου μία ώρα αργότερα, οι Αρχές αποχώρησαν από το σημείο μαζί με το ζευγάρι των γιατρών, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες στην κατοικία τους.

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Στο μικροσκόπιο δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης

Κατά την αυτοψία στο ιατρείο, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης.

Για τις συγκεκριμένες συσκευές εξετάζεται εάν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, σε ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών το 2024 και το 2025 δεν φαίνεται να είχαν καταγραφεί οι συγκεκριμένες συσκευές.

Οι Αρχές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση ψηφιακών πειστηρίων, μεταξύ των οποίων ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, καθώς και σκευασμάτων που εντοπίστηκαν στον χώρο του ιατρείου.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση φέρονται να επικοινώνησαν με αιματολογική κλινική, προκειμένου να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο που ακολουθείται κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

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Αναβλήθηκε για την Παρασκευή η νεκροψία – νεκροτομή

Καθοριστικά στοιχεία για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου αναμένεται να προκύψουν από τη νεκροψία – νεκροτομή.

Η διαδικασία ήταν αρχικά προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα, ωστόσο αναβλήθηκε για την Παρασκευή, καθώς από την οικογένεια του τραγουδιστή ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό μέρος του υλικού που θα αξιολογήσουν οι αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης.

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Έρευνα και στην κατοικία των γιατρών

Στο μεταξύ, η έρευνα επεκτάθηκε και στην κατοικία του ζευγαριού των γιατρών στο Ψυχικό.

Λίγο πριν από τις 18:00 έφτασαν στο σημείο στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία πραγματοποίησαν έλεγχο στο εσωτερικό της κατοικίας. Η έρευνα διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά και αμέσως μετά οι αστυνομικοί αποχώρησαν μαζί με τους δύο γιατρούς.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, στην Κυψέλη, όπου αναμένεται να δώσει συμπληρωματική κατάθεση, υπό το φως των νέων ευρημάτων που προέκυψαν από τις έρευνες.

Οι Αρχές αξιολογούν πλέον το σύνολο του προανακριτικού υλικού, στο οποίο περιλαμβάνονται τα ευρήματα από την έρευνα στο ιατρείο και την κατοικία, ο ιατρικός εξοπλισμός που κατασχέθηκε, τα ψηφιακά στοιχεία και τα υπόλοιπα αντικείμενα που κρίθηκαν σημαντικά για την υπόθεση.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα μέχρι στιγμής ευρήματα εξετάζονται σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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