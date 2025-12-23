Ζελένσκι: Ετοιμάσαμε προσχέδια με τους Αμερικανούς – Οι διαπραγματεύσεις για πραγματική ειρήνη προχωρούν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησε σήμερα, Τρίτη (23/12), ότι μετά τις επαφές ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους έχουν καταρτιστεί αρκετά προσχέδια που αφορούν μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων και κείμενα για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν στο Μαϊάμι με αντιπροσωπείες από την Ουκρανία και ευρωπαϊκές χώρες, ενώ παράλληλα πραγματοποίησαν ξεχωριστές συνομιλίες με Ρώσους εκπροσώπους στη Φλόριντα. Οι επαφές αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια της Ουάσιγκτον να διερευνήσει τις πιθανότητες επίτευξης μιας διευθέτησης, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολεμικών συγκρούσεων.

Η ουκρανική πλευρά, υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών για γρήγορη επίτευξη ειρήνης, επιδίωξε να τροποποιήσει την αρχική πρόταση, η οποία θεωρείται από πολλούς ότι ευνοεί τη Ρωσία. Το Κίεβο ζήτησε από τη Μόσχα μεγαλύτερες εδαφικές παραχωρήσεις και περιορισμό της στρατιωτικής της ισχύος.

«Η συνεργασία με τους απεσταλμένους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήταν εποικοδομητική και αρκετά προσχέδια έχουν ήδη ολοκληρωθεί», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αφού ενημερώθηκε από τους Ουκρανούς διαπραγματευτές Ρουστέμ Ουμέροφ και Αντρίι Χνάτοφ.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2003428802290983046}

Όπως σημείωσε, τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας, σχέδια ανοικοδόμησης, καθώς και ένα βασικό πλαίσιο που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη ισχυρών δεσμεύσεων από τους συμμάχους, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο νέας ρωσικής εισβολής μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Τα σημερινά σημεία έχουν διαμορφωθεί με τρόπο που να υπηρετούν τον στόχο του ουσιαστικού τερματισμού του πολέμου και την ανάγκη αποφυγής μιας τρίτης ρωσικής εισβολής», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγο μετά τη μαζική αεροπορική επίθεση της Ρωσίας εναντίον του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, την ώρα που οι Ουκρανοί προετοιμάζονται για τον εορτασμό των Χριστουγέννων.

Την ίδια στιγμή, η ρωσική εφημερίδα «Ιζβέστια» μετέδωσε δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μαϊάμι δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως σημείο καμπής στις εξελίξεις.