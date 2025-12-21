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Ουκρανικό: Διπλωματικός μαραθώνιος σε εξέλιξη – Πιθανός δίαυλος Ευρώπης-Ρωσίας μέσω Γαλλίας
Ειδήσεις
21:45 - 21 Δεκ 2025

Ουκρανικό: Διπλωματικός μαραθώνιος σε εξέλιξη – Πιθανός δίαυλος Ευρώπης-Ρωσίας μέσω Γαλλίας  

Reporter.gr Newsroom
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Ο διπλωματικός μαραθώνιος στο Μαϊάμι για τον πόλεμο στην Ουκρανία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με διαδοχικές διαβουλεύσεις μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, οι οποίες επικεντρώνονται στον τερματισμό των εχθροπραξιών, τις εγγυήσεις ασφαλείας και το χρονοδιάγραμμα για τη λήψη αποφάσεων.  

Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, ότι «προβλέπονται και άλλες συναντήσεις σήμερα με την αμερικανική αντιπροσωπεία και τους απεσταλμένους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ». Την πραγματοποίηση περαιτέρω συζητήσεων είχε λίγο νωρίτερα ανακοινώσει πρώτος ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών, Ρουστέμ Ουμέροφ, μέσω ανάρτησή του στο Telegram.

«Οι εργασίες πάνω στα έγγραφα που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου, τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ανοικοδόμηση συνεχίζονται», δήλωσε ακόμη ο Ζελένσκι, προσθέτοντας: «Κάθε ζήτημα εξετάζεται διεξοδικά και οι συζητήσεις με την αμερικανική πλευρά είναι εποικοδομητικές. Αυτό είναι σημαντικό. Συζητείται επίσης το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή τα πιθανά χρονικά όρια για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε ότι αναμένει τις «λεπτομέρειες των συζητήσεων» από τους απεσταλμένους του που βρίσκονται στις ΗΠΑ, δηλαδή τον Ρουστέμ Ουμέροφ και τον Άντριι Γκνάτοφ. Εν τω μεταξύ, προηγουμένως, ο Ουμέροφ είχε γράψει στην ίδια ανάρτηση στο Telegram: «Εργαζόμαστε εποικοδομητικά και ουσιαστικά. Αναμένουμε περαιτέρω πρόοδο και πρακτικά αποτελέσματα».

Ωστόσο, νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος είχε εκφράσει την επιθυμία του να ακολουθήσει ένας ακόμη γύρος διαβουλεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ευρώπης, μετά το πέρας των συζητήσεων στις ΗΠΑ, ενώ είχε σημειώσει με δυσαρέσκεια πως τα «σήματα» που λαμβάνει από το Κρεμλίνο είναι αρνητικά. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε και σε ρωσικές επιθέσεις «κατά μήκος της γραμμής του μετώπου», ενώ έκανε λόγο για «εγκλήματα πολέμου στις παραμεθόριες περιοχές» εκ μέρους της Μόσχας και για «συνεχείς επιδρομές» κατά των ουκρανικών υποδομών.

Σημειώνεται πως σήμερα (Κυριακή, 21/12), ήταν προγραμματισμένη και μία ακόμη συνάντηση ανάμεσα στους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ και τον εκπρόσωπο της Ρωσίας Κίριλ Ντμίτριε, ο οποίος έχει δηλώσει πως οι αλλαγές που έκαναν οι Ευρωπαίοι μαζί με την Ουκρανία στο σχέδιο δεν έχουν βελτιώσει καθόλου τις πιθανότητες να καταλήξουν σε συμφωνία.

«Είμαι βέβαιος ότι οι προτάσεις που έχουν κάνει ή προσπαθούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί σίγουρα δεν βελτιώνουν το έγγραφο και δεν βελτιώνουν τη δυνατότητα επίτευξης μακροπρόθεσμης ειρήνης», φέρεται να δήλωσε ο Ουμέροφ, σύμφωνα με ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα και πάλι με ρωσικά μέσα, διέψευσε πως υπάρχει το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης Ουκρανών – Ρώσων και Αμερικανών για απευθείας διαπραγματεύσεις, πράγμα που είχε δηλώσει το Σάββατο (20/12) ο Ουκρανός πρόεδρος.

Γουίτκοφ: Εποικοδομητικές και παραγωγικές οι συνομιλίες Ουκρανίας - ΗΠΑ

Οι συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών, των Ευρωπαίων και των Ουκρανών αξιωματούχων κατά τις τρεις τελευταίες ημέρες στη Φλόριντα με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήταν παραγωγικές και εποικοδομητικές, ανέφερε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε μια σειρά «παραγωγικών και εποικοδομητικών συναντήσεων» με τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους της στο Μαϊάμι, ανέφερε. Έγινε επίσης μια ξεχωριστή, «εποικοδομητική συνάντηση» μεταξύ Ουκρανών και Ευρωπαίων και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη συζήτηση των χρονοδιαγραμμάτων και «τα επακόλουθα επόμενα βήματα», σύμφωνα με τον Γουίτκοφ.

Άνοιγμα της Γαλλίας στη Ρωσία

«Είναι ευπρόσδεκτο που το Κρεμλίνο συμφωνεί δημοσίως με αυτήν την προσέγγιση. Θα εξετάσουμε τις επόμενες ημέρες για τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να προχωρήσουμε», ανέφερε την Κυριακή (21/12) το Ελιζέ, απαντώντας στο μήνυμα που ήρθε από το Κρεμλίνο πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με τον Γάλλο πρόεδρο εάν υπάρχει «αμοιβαία πολιτική βούληση».

Η γαλλική προεδρία σημείωσε, βέβαια, πως κάθε συζήτηση με τη Μόσχα θα γίνει «με διαφάνεια» στη βάση του κοινού στόχου όλων των Ευρωπαίων και της Ουκρανίας που είναι ο τερματισμός του πολέμου, μέσω της επίτευξης μίας «σταθερής και διαρκούς συμφωνίας ειρήνης», δίχως να καταπατούνται οι βασικές «κόκκινες» γραμμές του Κιέβου.

Σημειώνεται πως η θετική ανταπόκριση του Κρεμλίνου για ενδεχόμενη επαφή με τον Γάλλο πρόεδρο ήρθε το Σάββατο (20/12) μετά από «άνοιγμα» του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μετά το πέρας της Συνόδου της ΕΕ στις Βρυξέλλες δήλωσε ότι «η εισβολή στην Ουκρανία και η ισχυρογνωμοσύνη του προέδρου Πούτιν έβαλαν τέλος σε κάθε πιθανότητα διαλόγου», αλλά «από τη στιγμή που η προοπτική μιας εκεχειρίας και μιας ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης γίνεται πιο σαφής, καθίσταται εκ νέου χρήσιμο να μιλήσουμε με τον Πούτιν».

«Διαπιστώνω εξάλλου ότι υπάρχουν κάποιοι που μιλούν στον Βλαντίμιρ Πούτιν», σημείωσε ακόμη, αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, «επομένως νομίζω πως εμείς, οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί, έχουμε συμφέρον να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο για να ξαναρχίσουμε αυτή τη συζήτηση», είπε στη συνέχεια, υπογραμμίζοντας πως αν δεν συμβεί αυτό «εμείς θα συζητάμε μεταξύ μας και οι διαπραγματευτές θα συζητούν μόνοι τους με τους Ρώσους, κάτι που δεν είναι και το καλύτερο».

Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ - Τραμπ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός πρωθυπουργός πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και τον διορισμό του Κρίστιαν Τέρνερ ως νέου πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/12/2025 - 22:28
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