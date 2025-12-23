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Βενεζουέλα: Ομόφωνη έγκριση του νόμου κατά της «πειρατείας»
Ειδήσεις
21:10 - 23 Δεκ 2025

Βενεζουέλα: Ομόφωνη έγκριση του νόμου κατά της «πειρατείας»

Reporter.gr Newsroom
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Η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας, που ελέγχεται από το κυβερνών κόμμα, ενέκρινε ομόφωνα σήμερα έναν νόμο που προβλέπει ποινές φυλάκισης έως και 20 ετών για όποιον προωθεί ή χρηματοδοτεί πράξεις «πειρατείας» ή ναυτικού αποκλεισμού.

Ο νέος νόμος, ο οποίος καλύπτει επίσης και «άλλα διεθνή εγκλήματα», ψηφίστηκε μετά τις πρόσφατες κατασχέσεις πλοίων που μετέφεραν βενεζουελάνικο πετρέλαιο από τις ΗΠΑ.

Στις αρχές του μήνα, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ κατάσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο που είχε τεθεί υπό κυρώσεις και επιχείρησε να κατασχέσει άλλα δύο τάνκερ το Σαββατοκύριακο. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν το πιο σοβαρό πλήγμα για την κρατική εταιρεία πετρελαίου PDVSA της Βενεζουέλας, η οποία ήδη είχε υποστεί επιπτώσεις από κυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σε πρώην εμπορικούς εταίρους της και σε δύο θυγατρικές της ρωσικής Rosneft το 2020, αναγκάζοντας τη να μειώσει παραγωγή και εξαγωγές. Επιπλέον, η ίδια η PDVSA βρισκόταν υπό κυρώσεις από το 2019.

Μετά την έγκριση του νομοσχεδίου, ο «Νόμος που εγγυάται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και του εμπορίου απέναντι στην πειρατεία, στους αποκλεισμούς και άλλες διεθνώς παράνομες πράξεις» θα σταλεί για επικύρωση στην προεδρία και θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες.

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