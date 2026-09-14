Chevron: Νέα ανοίγματα από Ελλάδα μέχρι Αργεντινή – Πού αναζητά επενδύσεις

Την επέκταση του διεθνούς χαρτοφυλακίου της στον τομέα του φυσικού αερίου, από την Αργεντινή μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο, εξετάζει η Chevron, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση από αγοραστές που αναζητούν μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια δημιουργεί νέες ευκαιρίες, ιδιαίτερα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος του τομέα Global Gas της Chevron, Φρίμαν Σαχίν, ανέφερε ότι οι διεθνείς αγορές φυσικού αερίου έχουν αντιμετωπίσει δύο σημαντικές αναταράξεις μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών. Ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022, αλλά και η φετινή σύγκρουση με το Ιράν, επηρέασαν τις προμήθειες από δύο κορυφαίους παραγωγούς, τη Ρωσία και το Κατάρ, με αποτέλεσμα να ασκηθούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές του LNG.

Όπως εξήγησε ο Σαχίν, ένα από τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την πρόσφατη κρίση είναι η ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για διαφοροποίηση, τόσο ως προς τις πηγές προμήθειας όσο και ως προς τα είδη των συμβολαίων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αγοραστές δεν θα πρέπει να εξαρτώνται υπερβολικά από την αγορά spot, η οποία δεν διαθέτει το ίδιο επίπεδο ρευστότητας με τις αγορές αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.

Στα 20 εκατ. τόνους η δυναμικότητα του χαρτοφυλακίου LNG

Η Chevron αναμένεται να διαθέτει συνολική δυναμικότητα προμήθειας LNG περίπου 20 εκατ. μετρικών τόνων σε ετήσια βάση. Από αυτή την ποσότητα, περίπου 16 εκατ. τόνοι θα προέρχονται από την καθαρή παραγωγή φυσικού αερίου των δικών της έργων, ενώ οι υπόλοιποι 4 εκατ. τόνοι θα προέρχονται από συμβόλαια στον Κόλπο του Μεξικού στις ΗΠΑ. Οι παραδόσεις από τα συγκεκριμένα συμβόλαια ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο και πρόκειται να αυξηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

«Εξετάζουμε τρόπους ώστε να συνεχίσουμε να διευρύνουμε αυτό το χαρτοφυλάκιο», δήλωσε ο Σαχίν στο περιθώριο του συνεδρίου Gastech, που πραγματοποιήθηκε στην Μπανγκόκ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αργεντινή παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές χάρη στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι δυνατότητες που προσφέρει η Ανατολική Μεσόγειος.

Η Chevron εξετάζει ακόμη νέες ευκαιρίες στην Αυστραλία και την Αφρική, υπό την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα έργα θα διαθέτουν το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον και θα προσφέρουν ευνοϊκές φορολογικές και ρυθμιστικές συνθήκες. Ο Σαχίν σημείωσε ότι η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν έχει ενισχύσει περαιτέρω την ανάγκη για ένα χαρτοφυλάκιο φυσικού αερίου με μεγαλύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση.

Η Ανατολική Μεσόγειος και ο ρόλος της Ελλάδας

Ο επικεφαλής του τομέα φυσικού αερίου της Chevron δεν αποκάλυψε ποιες ακριβώς περιοχές στην Αφρική, την Αυστραλία ή την Ανατολική Μεσόγειο εξετάζει ο αμερικανικός ενεργειακός όμιλος για πιθανή επέκταση.

Η Ελλάδα, ωστόσο, βρίσκεται ήδη στον επενδυτικό σχεδιασμό της εταιρείας. Τον Ιούνιο, η Chevron έλαβε την έγκριση να αναλάβει τον ρόλο του operator και να ηγηθεί των ερευνών για φυσικό αέριο σε υπεράκτιο μπλοκ ανοικτά της Ελλάδας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή.

Οι νέες επενδυτικές δυνατότητες θα πρέπει, πάντως, να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα σχέδια της Chevron στη Βενεζουέλα. Εκεί, η εταιρεία και οι εταίροι της προγραμματίζουν επενδύσεις άνω των 7 δισ. δολαρίων, με στόχο να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου σε επίπεδο άνω του διπλάσιου έως το 2031.

Ο Σαχίν ανέφερε ότι αναμένεται να διοχετευθεί σημαντικό κεφάλαιο στη Βενεζουέλα το επόμενο διάστημα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι όλες οι δυνητικές επενδύσεις της Chevron αξιολογούνται και ιεραρχούνται σύμφωνα με τις συνολικές επενδυτικές προτεραιότητες του ομίλου.

Από την Αυστραλία έως τις ασιατικές αγορές

Η Chevron έχει ήδη ισχυρή παρουσία στην Αυστραλία, όπου λειτουργεί το Gorgon, το μεγαλύτερο έργο LNG της χώρας, αλλά και το Wheatstone. Σημαντικό μέρος της παραγωγής LNG της εταιρείας από την Αυστραλία κατευθύνεται στην Ιαπωνία.

Όπως δήλωσε ο Σαχίν, η Ιαπωνία παραμένει η σημαντικότερη αγορά για την Chevron, ενώ σημαντικές διαρθρωτικές προοπτικές εντοπίζονται και στη Σιγκαπούρη. Παράλληλα, η Κίνα και η Νότια Κορέα εξακολουθούν να θεωρούνται αγορές με σημαντικό ενδιαφέρον.

Στη Σιγκαπούρη, η Chevron είχε υπογράψει το 2024 συμφωνία για την προμήθεια της Sembcorp Industries με έως και 600.000 τόνους LNG ετησίως, με τις παραδόσεις να ξεκινούν από το 2028.

Την ίδια στιγμή, μεταβάλλεται ο τρόπος με τον οποίο οι αγοραστές LNG επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες ποσότητες. Σύμφωνα με τον Σαχίν, εταιρείες εισαγωγής που υποστηρίζονται από κρατικούς φορείς εμφανίζονται πλέον πιο διατεθειμένες να υπογράψουν συμφωνίες με προμηθευτές οι οποίοι διαθέτουν διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, αντί να στηρίζονται αποκλειστικά σε διακρατικές συμφωνίες.

Στο επίκεντρο και η Ινδία

Παράλληλα, η Chevron επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά της Ινδίας, εκτιμώντας ότι η ζήτηση για LNG στη χώρα θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Ο Σαχίν δήλωσε ότι θα επιθυμούσε να υπάρξει συμφωνία της Chevron στην Ινδία, σημειώνοντας ωστόσο ότι η χώρα δίνει ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση στο κόστος. Όπως εξήγησε, η ινδική αγορά βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία εξέλιξης και αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για την εταιρεία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.