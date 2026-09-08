Chevron: Διπλασιάζει τις πετρελαϊκές γεωτρήσεις στη Βενεζουέλα με πενταετές σχέδιο

Η Chevron σχεδιάζει να διπλασιάσει τον αριθμό των πετρελαϊκών γεωτρήσεων που διαχειρίζεται στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο του πενταετούς πλάνου της για την ενίσχυση της παραγωγής πετρελαίου στη χώρα, όπως δήλωσε την Τρίτη ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Άιμερ Μπόνερ, σε συνέδριο της Barclays.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Μπόνερ, η εταιρεία απέκτησε το δικαίωμα προσφυγής σε διεθνή διαιτησία, βάσει των νέων όρων της σύμβασης που υπέγραψε με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας την περασμένη εβδομάδα.