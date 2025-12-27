Γάζα: Στο όριο της κατάρρευσης τα νοσοκομεία εξαιτίας ελλείψεων σε καύσιμα

Νοσοκομείο στη Γάζα ανακοίνωσε την Παρασκευή (26/12) ότι ανέστειλε αρκετές υπηρεσίες λόγω κρίσιμων ελλείψεων σε καύσιμα.

Το ερειπωμένο από τον πόλεμο που διαρκεί περισσότερο από δύο χρόνια, το νοσοκομείο Al-Awda στην περιοχή Nuseirat της κεντρικής Γάζας φροντίζει περίπου 60 ασθενείς και δέχεται σχεδόν 1.000 άτομα που αναζητούν ιατρική περίθαλψη κάθε μέρα.

«Οι περισσότερες υπηρεσίες έχουν προσωρινά διακοπεί λόγω έλλειψης καυσίμων που απαιτούνται για τις γεννήτριες», δήλωσε ο Άχμεντ Μεχάνα, ανώτερος αξιωματούχος που εμπλέκεται στη διαχείριση του νοσοκομείου.

«Μόνο τα βασικά τμήματα παραμένουν σε λειτουργία: η μονάδα επειγόντων περιστατικών, το μαιευτήριο και το παιδιατρικό τμήμα».

Σημειώνεται ότι λόγω των μεγάλων ελλείψεων, για να διατηρηθούν αυτές οι υπηρεσίες σε λειτουργία, το νοσοκομείο αναγκάστηκε να νοικιάσει μια μικρή γεννήτρια, πρόσθεσε.